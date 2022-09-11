Süper Lig Maç Özetleri: Kasımpaşa-Galatasaray: 2-3 maç özeti Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan sarı kırmızılı takım oldu ve maç 2-3'lik skorla noktalandı. Kasımpaşa, 16. dakikada Bahoken'in kafa vuruşuyla golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray 21. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle skora eşitliği getirdi. 50. dakikada ise sarı kırmızılı takım Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 1-2 yapıyor. 69' dakikada yine sahneye Kerem Aktürkoğlu çıkıyor ve farkı 2'ye çıkarıyor. Ev sahibi takım ikinci golu 90' Sadık Çiftpınar ile buluyor. Kasımpaşa-Galatasaray maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

Abone Ol