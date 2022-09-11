Süper Lig Maç Özetleri: Kasımpaşa-Galatasaray: 2-3 maç özeti

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarıda kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle noktalandı. İkinci yarıda ise Galatasaray üstün başladı. 50. dakikada ise sarı kırmızılı takım Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 1-2 yaptı. Dakikalar 69'u gösterdiğinde Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.
Kasımpaşa-Galatasaray maç özeti
- 1' Galatasaray maça hızlı başlıyor. Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, arka direkte istediği vuruşu yapamayınca top kalenin sağından auta çıkıyor.
- 1' Hakem Volkan Bayarslan maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Galatasaray başlıyor.
- 4' Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle her iki takımda kontrollü oyunu tercih ediyor.
- 5' Galatasaray yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Valentin Eysseric, Emin Bayram'a yerden kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Volkan Bayarslan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.
- 6' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Sergio Oliveira'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Emin Bayram'ın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
- 9' Sacha Boey'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top Ertuğrul Taşkıran'da kalıyor.
- 11' Victor Nelsson'un defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.
- 12' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Haris Hajradinovic'in ceza alanına gönderdiği ortasında top Fernando Muslera'da kalıyor.
- 14' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Valentin Eysseric'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.
- 16' Kasımpaşa, Stephane Bahoken'in golü ile maçta öne geçiyor. Mortadha Ben Ouanes'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Stephane Bahoken, gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluşturmayı başarıyor.
- 16' Mortadha Ben Ouanes, golde asisti yapan oyuncu oluyor.
- 18' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Sergio Oliveira'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Stephane Bahoken topu uzaklaştırmayı başarıyor.
- 20' Yunus Akgün, golde asisti yapan oyuncu oluyor.
- 20' Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Sergio Oliveira'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor. Devamında topla buluşan Yunus Akgün ceza alanında sağ çaprazda yerden topu içeri gönderiyor. Pozisyonu iyi takip eden Bafetimbi Gomis, altıpas içinden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.
- 23' Dries Mertens'in ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.
- 26' Florent Hadergjonaj'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Bersant Celina'nın kafa vuruşunda Fernando Muslera topa hakim olmayı başarıyor.
- 28' Haris Hajradinovic'in pasıyla topla buluşan Bersant Celina'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Fernando Muslera topa hakim olmayı başarıyor.
- 29' Galatasaray gole yaklaşıyor. Sergio Oliveira'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top sağ kale direğinden geri geliyor.
- 31' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
- 34' Yunus Akgün'ün ceza sahası çizgisi üzerinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta çıkıyor.
- 35' Bersant Celina'nın ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera topu kornere çelmeyi başarıyor.
- 37' Mickael Tirpan'ın ceza sahası dışında uzak bir mesafeden kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera topu kornere çelmeyi başarıyor.
- 40' Sacha Boey'in ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Ertuğrul Taşkıran topa hakim olmayı başarıyor.
- 42' Yunus Akgün'ün ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
- 45' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Sergio Oliveira'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Mortadha Ben Ouanes topu uzaklaştırmayı başarıyor.
- 50' Muhammed Kerem Aktürkoğlu, takımını 2-1 öne geçiren golü attı.
Sergio Oliveira'nın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ertuğrul Taşkıran'ın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.
59' Florent Hadergjonaj'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Victor Nelsson'dan seken top Fernando Muslera'da kalıyor.
69' Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Patrick Van Aanholt'un pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şık vuruşunda meşin yuvarlak Ertuğrul Taşkıran'ın solundan üst köşede ağlarla buluşuyor.
90' Ev sahibi takım ikinci golu Sadık Çiftpınar ile buluyor. Skor 2-3
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