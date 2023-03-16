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Ağrı imsakiye 2023: Ağrı namaz vakitleri

Ağrı imsakiye sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2023 güncel Ağrı imsakiye namaz vakti ve diğer günlerdeki Ağrı imsakiye namaz vakitleri.

11:18 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ağrı namaz vakitleri

Ağrı namaz vakitleri

Ağrı namaz vakitleri, Ağrı imsakiyesi 2023 Ramazan ayına kısa bir süre kala güncellendi. Ramazan ayı içerisinde Ağrı sabah namazı vakti, akşam namazı vakti ve Ağrı imsakiyesi gibi detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

AĞRI İMSAKİYESİ 2023

Ağrı iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman?
ve Ağrı iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

11 Ayın Sultanı Ramazan Başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uydu görüntüleri referans alınrak hesaplanıyor. Özellikle Arap Ülkesinde ise Ramazan başlangıcı Ramazan Hilali çıplak gözler bakılarak görülüyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2023 Ramazan Hilali 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece görülecek. Buna göre 2023 Ramazan Ayının ilk günü 23 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı 20 Nisan tarihinde sona erecek. Vatandaşlar Ramazan ayının son orucunu Ramazan Bayramı arefesi olan 20 Nisan tarihinde yerine getirecek.

21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün



#Ağrı
#Ağrı imsakiye
#Ağrı namaz vakti
#Ağrı ezan saati
1 saat önce
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Ağrı imsakiye 2023: Ağrı namaz vakitleri
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