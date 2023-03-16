Ağrı namaz vakitleri
Ağrı namaz vakitleri, Ağrı imsakiyesi 2023 Ramazan ayına kısa bir süre kala güncellendi. Ramazan ayı içerisinde Ağrı sabah namazı vakti, akşam namazı vakti ve Ağrı imsakiyesi gibi detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.
AĞRI İMSAKİYESİ 2023
2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
11 Ayın Sultanı Ramazan Başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uydu görüntüleri referans alınrak hesaplanıyor. Özellikle Arap Ülkesinde ise Ramazan başlangıcı Ramazan Hilali çıplak gözler bakılarak görülüyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2023 Ramazan Hilali 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece görülecek. Buna göre 2023 Ramazan Ayının ilk günü 23 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
23 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı 20 Nisan tarihinde sona erecek. Vatandaşlar Ramazan ayının son orucunu Ramazan Bayramı arefesi olan 20 Nisan tarihinde yerine getirecek.
21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün
22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün