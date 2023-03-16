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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 2023

Afyon imsakiye sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2023 güncel Afyon imsakiye namaz vakti ve diğer günlerdeki Afyon imsakiye namaz vakitleri.

10:03 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Afyon namaz vakitleri

Afyon namaz vakitleri

Şaban ayının son haftasına girerken İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Ramazan heyecanı yaşanıyor. Ramazanda yapılacak ibadetler önce Diyanet Afyon imsakiyesi, Afyon sabah namazı vakitleri ve Afyon akşam namazı vakitlerini paylaştı.

AFYON RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

Afyon iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Afyon Ramazan imsakiyesi ve Afyon iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

11 Ayın Sultanı Ramazan Başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uydu görüntüleri referans alınrak hesaplanıyor. Özellikle Arap Ülkesinde ise Ramazan başlangıcı Ramazan Hilali çıplak gözler bakılarak görülüyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2023 Ramazan Hilali 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece görülecek. Buna göre 2023 Ramazan Ayının ilk günü 23 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

2023 YILINDA İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için “ekletü’s-sehar / ekletü’s-sühûr” tabiri kullanılmıştır.

2023 RAMAZAN TAKVİMİ

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar




#Afyon
#Afyon imsakiye
#Afyon namaz vakti
#Afyon ezan saati
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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 2023
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