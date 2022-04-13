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Özgün ALES sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2022
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ALES sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2022

Lisansütü eğitimde gerekli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru yapan adaylar 17 Nisan Pazar günü ALES sınavı için sınav yerlerinde olacak. Peki, ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES sınav giriş belgeleri nereden ve nasıl sorgulanır?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ALES sınav yerleri açıklandı! İşte 2022 ALES/1 sınav giriş belgesi alma ekranı
ALES sınav giriş yerleri 2022

ALES için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenecek olan ALES/1 başvuruları 21 Şubat – 3 Mart 2022 tarihleri aralığında alındı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girecek olan işlemlerini bu tarihler aralığında tamamladılar. ÖSYM tarafından ALES giriş belgesi yayımlandı.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 07 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

2022 ALES/1 SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES 1 NE ZAMAN?

ALES 2022/1 sınavı 17 Nisan saat 10:15 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES 2022/1 sınavı 17 Nisan saat 10:15 tarihinde gerçekleştirilecek.

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