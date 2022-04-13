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Özgün AÖF Bahar Dönemi Vize Sınav Sonuçları Açıklandı İşte Sorgulama Ekranı
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AÖF Bahar Dönemi Vize Sınav Sonuçları Açıklandı! İşte Sorgulama Ekranı

AÖF sonuçları için geri sayım sona erdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soruları yanıt buldu. AÖF vize sınav sonuçları son dakika açıklandı! Peki, AÖF vize sonuçları nasıl sorgulanır?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF Bahar Dönemi Vize Sınav Sonuçları Nasıl Sorgulanır? AÖF sonuç sorgulama!
AÖF vize sonuçları 2022

AÖF sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi AÖS üzerinden erişime açıldı.

AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz haftarda yayınladığı takvim ile AÖF sınav tarihlerini duyurmuştu. Bahar dönemi vize sınavları AÖF takvimine göre 2-3 Nisan günlerinde gerçekleştirildi. AÖF sonuçları açıklandı, sonuçlar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi AÖS üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi final sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN 2022?

Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

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