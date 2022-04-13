AÖF Bahar Dönemi Vize Sınav Sonuçları Açıklandı! İşte Sorgulama Ekranı

AÖF sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi AÖS üzerinden erişime açıldı.
AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI
Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz haftarda yayınladığı takvim ile AÖF sınav tarihlerini duyurmuştu. Bahar dönemi vize sınavları AÖF takvimine göre 2-3 Nisan günlerinde gerçekleştirildi. AÖF sonuçları açıklandı, sonuçlar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi AÖS üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi final sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN 2022?
Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.