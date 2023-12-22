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Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 817. maçına çıkıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında bu akşam evinde İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımını konuk edecek. Avrupa Ligi'nde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 13. sırada yer alıyor. Ligde yaptığı maçların 8'ini kazanıp, 7'sinde yenilen Baskonia ise averajla 10. sırada bulunuyor. Peki, Anadolu Efes - Saski Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç hakkında merak edilenler.

15:58 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında bu akşam evinde İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımını konuk edecek.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında bu akşam evinde İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımını konuk edecek.

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes evinde Baskonia Vitoria-Gasteiz ile karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarındaki 817. maçına çıkacak Anadolu Efes, 816 karşılaşmada 462 galibiyet ve 354 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 569. maçını yapacak. Peki, Anadolu Efes - Saski Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

ANADOLU EFES - SASKI BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftası Anadolu Efes - Baskonia Vitoria-Gasteiz maçı
bu akşam saat 20.15
’te başlayacak. Karşılaşma
S Sport
ve
S Sport Plus
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AVRUPA KUPALARINDA 817. RANDEVU

Anadolu Efes, Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 817. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 816 karşılaşmada 462 galibiyet ve 354 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 569. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 305 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 263 kez rakiplerine mağlup oldu.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes, Baskonia maçından sonra THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.



#Anadolu Efes
#Saski Baskonia
#THY Avrupa Ligi
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