THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes evinde Baskonia Vitoria-Gasteiz ile karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarındaki 817. maçına çıkacak Anadolu Efes, 816 karşılaşmada 462 galibiyet ve 354 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 569. maçını yapacak. Peki, Anadolu Efes - Saski Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
ANADOLU EFES - SASKI BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
AVRUPA KUPALARINDA 817. RANDEVU
Anadolu Efes, Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 817. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 816 karşılaşmada 462 galibiyet ve 354 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 569. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 305 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 263 kez rakiplerine mağlup oldu.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Anadolu Efes, Baskonia maçından sonra THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.