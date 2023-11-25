Turkish Airlines EuroLeague’de normal sezonun 10’uncu hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Partizan’ı sahasında 100-94 mağlup etti. Anadolu Efes - Partizan maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

ANADOLU EFES - PARTİZAN MAÇ ÖZETİ

Anadolu Efes - Partizan maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’in 10’uncu hafta karşılaşmasında Sırbistan temsilcisi Partizan’ı sahasında 100-94 mağlup ederek 5’inci galibiyetini aldı. Ev sahibi ekipte 27 sayı üreten Shane Larkin karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Anadolu Efes, Darius Thompson, Rodrigue Beaubois, Will Clyburn, Derek Willis, Ante Zizic ilk 5’iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5’i ise PJ Dozier, James Nunnally, Mateusz Ponitka, Frank Kaminsky ve Bruno Caboclo’dan oluştu. Karşılaşmaya 3 sayı gerisinden bulduğu isabetlerle etkili giren Partizan, ilk 5 dakikayı 11-8 önde geçti. Kenardan gelen Larkin ve Jones’un sayılarıyla skoru dengeleyen Efes, periyodun bitimine 1:38 kala Willis’ten bulduğu üç sayılık isabetle maçta ilk defa öne geçti: 21-18. Periyodun son saniyesinde LeDay’ın iki sayılık isabetiyle ilk periyot 22-22 eşitlikle sona erdi.

İkinci periyotta Larkin ve Jones ile etkili olan Efes, Thompson’ın devrenin bitimine 5 dakika kala bulduğu üç sayılık isabetle farkı 9’a kadar çıkardı: 38-29. Kalan bölümde daha etkili olan Partizan, Dozier ve Smailagic ile sayılar buldu. Son bölümde farkı koruyan Efes, ilk yarıyı 5 sayı farkla 50-45 önde kapattı.

Dengeli başlayan üçüncü periyodun ilerleyen bölümlerinde savunmada toparlanan Partizan, Dozier ve Nunnally’den bulduğu sayılarla periyodun 5 dakikasına girilirken farkı 1’e kadar indirdi: 56-55. Bu dakikanın ardından savunmadaki etkinliğini sürdüren Sırp ekibi, periyodun bitimine 3:15 kala Nunnally’nin iki sayılık isabetiyle maçta uzun bir aranın ardından tekrar öne geçti: 58-59. Kalan bölümde farkı daha da açan Sırbistan ekibi, son saniyede Kaminsky’den gelen 3 sayılık isabetle son periyoda çift hane farkla 74-64 önde girdi.

Son periyoda Zizic’in serbest atış isabetlerinin ardından Thompson’dan üç sayılık isabet bularak başlayan Anadolu Efes, bitime 9:15 kala rakibine molayı aldırdı: 69-74. Clyburn’ün hücumda üst üste bulduğu 7 sayıyla ritmini devam ettiren Efes, karşılaşmada bitime 7:18 kala eşitliği yakaladı: 78-78. Etkili oyununu Larkin ve Thompson’dan bulduğu sayılarla devam ettiren Anadolu Efes, son 3 dakikaya 87-83 önde girdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, parkeden 100-94 galip ayrıldı.

PERİYOTLAR

1’İNCİ PERİYOT: 22-22

İLK YARI: 50-45

3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-74

SAYILAR

ANADOLU EFES : Thompson 18, Beaubois 8, Clyburn 12, Willis 10, Zizic 12, Larkin 27, Jones 11, Ercan Osmani 2, Erten Gazi, Erkan Yılmaz

PARTIZAN : Dozier 21, Nunnally 16, Ponitka 7, Kaminsky 24, Caboclo 9, LeDay 2, Andjusic 9, Smailagic 5, Jaramaz 1







