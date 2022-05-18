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Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Ankara Valiliği'nden açıklama

Son zamanlarda havalar oldukça güneşliydi. Vatandaşlar önümüzdeki günlerde hava durumunun Ankara'da nasıl olacağını araştırıyordu. Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeleri paylaşarak bugün ve yarın için uyardı. Peki, Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte Ankara Valiliği'nin yapmış olduğu açıklama...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankarada hava durumu nasıl olacak? Ankara Valiliğinden açıklama
​Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeleri paylaşarak bugün ve yarın için uyardı. Peki, Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte Ankara Valiliği'nin yapmış olduğu açıklama...

Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

  • Bugün akşam saatlerinden Perşembe günü sabah saatlerine kadar Ankara'nın yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
  • Buzlanma ve don olayı ile birlikte ani sıcaklık değişimleri ve zirai don riskine karşı, başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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