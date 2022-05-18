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İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı: Saat belli oldu

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların da kuzeybatı kesimlerde yağışla 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, İstanbul'da beklenen yağışın başlayacağı saati duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
İstanbula kuvvetli yağış uyarısı: Saat belli oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un batısı, öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

19 Mayıs'a kadar etkili olacak

Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Sıcaklıklar azalacak

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının 19 Mayıs Perşembe ve 20 Mayıs Cuma günlerinde Marmara Bölgesi’nde azalarak mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altında seyretmesinin beklendiğini belirtti.

Gece saatlerinden itibaren perşembe sabah saatlerine kadar Kocaeli’nin Kartepe Kayak Merkezi’nde karla karışık yağmur bekleniyor.

  • Açıklamada, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi istendi.

Meteoroloji, beklenen yağışlar nedeniyle 11 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji, beklenen yağışlar nedeniyle 11 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL'A UYARI

Sabah saatlerinde İstanbul'un batı kesimleri ile öğle ve akşam saatlerinde il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde batısında, akşam il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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