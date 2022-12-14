Altın fiyatlarında son durum nedir?

Dün ekonomistlerin beklentilerinin altında gelen ABD kasım ayı enflasyon verileri sonrası, piyasalarda ralli yaşandı. Dolar dünyada güç kaybetti ve ABD tahvil faizleri geriledi. Şimdi piyasaların gözü kulağı, ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelecek mesajlarda. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) aralık ayı toplantısı bugün sona eriyor. Fed faiz kararını Türkiye saati ile 22:00’de açıklayacak. Peki altın bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın kaç TL?
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 1.091,77 TL,
Gram altın satış fiyatı 1.093,55 TL,
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?
Spot altın gram fiyatı alış 1.083,60 TL,
Spot altın gram fiyatı satış 1.083,75 TL,
ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?
Ons altın alış fiyatı 1.808,65 TL,
Ons altın satış fiyatı 1.808,97 TL,
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatı alış 1.733,64 TL,
Çeyrek altın fiyatı satış 1.771,86 TL,
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?
Cumhuriyet altın fiyatı alış 6.935,02 TL,
Cumhuriyet altın fiyatı satış 7.066,03 TL,
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yarım altın fiyatı alış 3.456,67 TL,
Yarım altın fiyatı satış 3.543,85 TL,
ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?
Ziynet altın fiyatı alış 6.935,02 TL,
Ziynet altın fiyatı satış 7.066,03 TL,
ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?
Ata altın fiyatı alış 7.212,11 TL,
Ata altın fiyatı satış 7.391,47 TL,
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?
14 ayar bilezik gram fiyatı alış 601,20 TL,
14 ayar bilezik gram fiyatı satış 715,63 TL,
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 991,37 TL,
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 1.053,74 TL,
GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gremse fiyatı alış 17.572,00 TL,
Gremse fiyatı satış 17.816,00 TL.