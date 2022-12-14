Özgün Vedat Bilginden flaş EYT açıklaması İnsanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz
ÖZGÜN HABERLER

Vedat Bilgin’den flaş EYT açıklaması: İnsanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, "İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" diye konuştu. Peki EYT ne zaman Meclis'e gelecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi yürürlüğe gireceği tarih belli oldu mu? İşte EYT son durum gelişmeleri.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ: Vedat Bilgin açıkladı EYT kimleri kapsıyor? Emeklilik düzenlemesi ne zaman çıkacak?
Vedat Bilgin'den EYT son durum açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bu ay sonuna kadar EYT konusunu neticelendireceğiz” diye konuştu. EYT yasasına ilişkin bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Bakan Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca düzenlenen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin kapanış konferansında asgari ücret görüşmelerine ilişkin konuştu.

EYT kimleri kapsayacak?

  • EYT'yle ilgili konuşan Bakan Bilgin şunları söyledi: "Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar var. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz, bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesinin gecikmesine yönelik eleştirileri yanıtladı. Bilgin, "Gizli bir şey yok, gecikme teknik nedenlerden dolayı" dedi. Bakan, çalışmanın ay sonunda Meclis'e sevk edilebileceğini söyledi.

EYT kimleri kapsıyor yaş sınırı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki açıklamalarında yaş sınırı olmayacağını söylemişti. Bilgin, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini dolduran ve 5 bin prim günün tamamlayanların düzenlemeden yararlanacağını açıklamıştı.

Emekliliğe hak kazanılacak olan tarihi açıklayan Bilgin, şartlar konusunda şunları söyledi;

“EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok.” Bakan Bilgin EYT hakkında açıklamalarında, EYT'li olan kişilerin prime takılmayacağını belirtti ve şunları söyledi;

"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri. Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söyledi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil."

EYT kıdem tazminatı nasıl ödenecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeyle işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Bakanlıkça hazırlık başlatıldığını bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından, EYT'lilere yönelik düzenlemeye ilişkin yaptıkları hazırlıklar konusunda paylaşımda bulundu.

EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığını anımsatan Nebati, "Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

EYT'den emekli olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim? Emeklilik hesaplama tablosu
ÖZGÜN
EYT'den emekli olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim? Emeklilik hesaplama tablosu

EYT’den emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte emeklilik maaş sorgulama
ÖZGÜN
EYT’den emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte emeklilik maaş sorgulama
Veliler dikkat

Veliler dikkat

​Özel okul ücretleri için emsal niteliğinde karar.
İkinci finalist belli oluyor

İkinci finalist belli oluyor

​Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek.
Tunceli Belediyesinin elektriği 14 milyon TL’lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi zirvede önemli açıklamalarda bulundu.

Alman dergisi dünyada 799 kenti araştırarak seçti.

'Ormanın hayaleti' mobilya mağazasına girdi.

Herkes görmek için bölgeye geliyor.

'Diğer ücretleri rahatlatacak bir düzeyde olacak.'

Binance'de 1.14 milyar dolarlık çekim paniği: İşler olağan akışında devam ediyor
Ekonomi

Binance'de 1.14 milyar dolarlık çekim paniği: İşler olağan akışında devam ediyor

Kripto para piyasaları peş peşe yaşanan iflaslar ile sarsılırken Binance cüzdanları üzerinden gerçekleşen 1.14 milyar dolarlık varlık çekimi paniğe yol açtı. Platformdan yüklü miktarda para çekilmesi üzerine açıklamada bulunan Binance CEO'su CZ, "Bazı günler net para çekimleri yaşanırken bazı günler de net olarak para yatırılıyor. Bizim açımızdan işler olağan akışında devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde: Vizelerin kaldırılması ticaret hacmimizi artıracak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde: Vizelerin kaldırılması ticaret hacmimizi artıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, ''Türkmenistan’ın Türk Devletleri Teşkilatına tam üyelik sürecini en kısa sürede tamamlanması bizlere büyük güç katacaktır'' ifadelerini kullandı. 'Vizelerin kaldırılması ticaret hacmimizi artıracak' diyen Erdoğan, ''Üç ülkenin Doğu Batı eksenli kesintisiz ulaşımı temin ettik. Birlikte çalışmalı sınır geçişleri ve gümrük işlemlerini hızlandırmalıyız. Karayolu geçiş ücretleri ya da vize ücretlerinin kaldırılması ya da düşürülmesi ticaret hacmimizi artıracaktır'' açıklamasında bulundu.
'İçeride ölü kadın var' ihbarı polisi şaşkına çevirdi: Gerçek bambaşka çıktı
Dünya

'İçeride ölü kadın var' ihbarı polisi şaşkına çevirdi: Gerçek bambaşka çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan, "Bir mekanda ölü bir kadın yatıyor" ihbarı ortalığı karıştırdı. Olay yerine girerek galeri kapısını kıran polis karşılaştığı manzarayla adeta şoka uğradı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.