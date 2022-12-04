Özgün AÖF güz dönemi ara sınav ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2022 2023 AÖF sınav takvimi
ÖZGÜN HABERLER

AÖF güz dönemi ara sınav ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2022 2023 AÖF sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönemi ara sınavları internet tabanlı ortamlarda yapılacak. AÖF sınav takvimi de açıklandı. Buna göre, AÖF dönem sonu sınavı 21-22 Ocak 2023’te yapılacak. Peki AÖF 2022 güz dönemi sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgula ekranı ile AÖF sınav takvimi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Güz Dönemi Ara Sınav giriş belgesi, sınav sonuçları sorgulama ekranı
AÖF sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları için tarih araştırmaları başladı. AÖF kayıt yenileme işlemleri 3-17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. AÖF güz dönemi kayıt yenileme yapan öğrenciler AÖF sınavlarının ne zaman olduğunu sorguluyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte AÖF sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman? Peki, AÖF 2022 güz dönemi sınavları ne zaman? 2022-2023 AÖF sınav takvimi...

2022 AÖF güz dönemi ara sınav ne zaman?

  • AÖF güz dönemi ara sınav 10-11 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerleri açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

2022 AÖF dönem sonu sınavı ne zaman?

AÖF dönem sonu sınavı 21-22 Ocak 2023 yapılacak.

2023 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman?

2023 AÖF bahar dönemi için sınavlar ise; AÖF bahar dönemi ara sınav 15-16 Nisan 2023’te gerçekleştirilecek.

2023 AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları ne zaman?

AÖF dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak.

2023 AÖF Yaz okulu sınavı

2023 AÖF yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF güz dönemi ara sınavları nasıl olacak?

-Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacak.

-Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresi giriş yapılabilecek.

-Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmakta. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlü.

-Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilecek.

-Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye ait.

Anadolu Üniversitesi AÖF geçme notu nasıl hesaplanır? İşte detaylar
ÖZGÜN
Anadolu Üniversitesi AÖF geçme notu nasıl hesaplanır? İşte detaylar

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümleri nelerdir?
ÖZGÜN
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümleri nelerdir?
En çok satılan otomobiller

En çok satılan otomobiller

Yeni liste açıklandı: Tek tek sıralandı.
Favoriler sahaya çıkıyor

Favoriler
sahaya çıkıyor

Dünya Kupası son 16 turunda bugün iki maç oynanacak.
Yılmaz Özdil Selvi Kılıçdaroğlu’nun vizyon toplantısında uyuduğu görüntüsünü ti’ye aldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 110 bin kişi coşkuyla karşıladı.

​Ercümend Özkan'ın eşi Mukaddes Özkan'la konuştuk.

Siyahi kadının adı yerine 'maymun' yazdılar.

Herkes görüntülemek için saatlerce bekliyor.

İçinden çıkanları görünce şaşkına döndüler.

​Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıkladı.

​Bayraktar Kızılelma havalandı.

​Eski mahkum Johnny Perez zulmü ifşa ediyor.

​Z Raporu'nun Aralık sayısı bayilerde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.