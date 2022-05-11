AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 AÖF sınav tarihleri Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi AÖF sınav giriş belgesinin ne zaman yayımlanacağı ile ilgili. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sınavlarına girecek öğrenciler AÖF sınavı hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda vize sınavına gire adaylar bu sefer final sınavına hazırlanıyor. Peki; AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanır? 2022 AÖF sınav tarihleri ve detaylar haberimizde...

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