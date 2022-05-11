​AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 AÖF sınav tarihleri

2022 AÖF sınav tarihleri ile ilgili adaylar tarafından oldukça merak söz konusu. Geçtiğimiz aylarda vize sınavına giren öğrenciler AÖF final sınavlarına 21 Mayıs ve 22 Mayıs’ta girecek. Adaylar sınav yerlerini yayımlanacak olan sınav giriş belgesi ile öğrenebilecekler. AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanır? 2022 AÖF sınav tarihleri ve detaylar...
AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
- AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 2 Nisan ve 3 Nisan tarihleri aralığında gerçekleştirilen vize sınavının giriş yerleri 25 Mart’ta açıklanmıştı.
AÖF sınav tarihleri
AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihleri aralığında yapılacak.
Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos’ta düzenlenecek.