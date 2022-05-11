Özgün AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 AÖF sınav tarihleri
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AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 AÖF sınav tarihleri

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi AÖF sınav giriş belgesinin ne zaman yayımlanacağı ile ilgili. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sınavlarına girecek öğrenciler AÖF sınavı hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda vize sınavına gire adaylar bu sefer final sınavına hazırlanıyor. Peki; AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanır? 2022 AÖF sınav tarihleri ve detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 AÖF sınav tarihleri
​AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2022 AÖF sınav tarihleri ile ilgili adaylar tarafından oldukça merak söz konusu. Geçtiğimiz aylarda vize sınavına giren öğrenciler AÖF final sınavlarına 21 Mayıs ve 22 Mayıs’ta girecek. Adaylar sınav yerlerini yayımlanacak olan sınav giriş belgesi ile öğrenebilecekler. AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanır? 2022 AÖF sınav tarihleri ve detaylar...

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

  • AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 2 Nisan ve 3 Nisan tarihleri aralığında gerçekleştirilen vize sınavının giriş yerleri 25 Mart’ta açıklanmıştı.

AÖF sınav tarihleri

AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihleri aralığında yapılacak.

Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos’ta düzenlenecek.

AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri 2022: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi
ÖZGÜN
AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri 2022: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi
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