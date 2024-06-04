İzmir'de Bayraklı Belediyesi kurban satış yerlerini kura çekimiyle belirledi. Bayraklı Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban satış yerlerini zabıta gözetiminde belirledi. İşte İzmir 2024 kurban satış ve kurban kesim yerleri...
İzmir kurban satış ve kesim yerleri 2024
İzmir'de il geneli kurban satış yerleri ve kurban kesim yeri adresleri 2023 yılında aşağıdaki belirlenmiştir:
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı bu yıl toplam 4 gün sürecek.Bayramın birinci günü 16 Haziran, ikinci günü 17 Haziran, üçüncü günü 18 Haziran ve son günü ise 19 Haziran olacak. İşte, detaylı Kurban Bayramı tarihleri;
Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi 2024
Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar 2024
Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi 2024
Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı 2024
Kurban Bayramı 4. günü 19 Haziran Çarşamba 2024