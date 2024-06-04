Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul'da kurban satış yerleri belirlendi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü belirlediği 423 noktada Kurban Bayramı öncesinde şehrin çeşitli noktalarında kurban satışı yapılacak. İstanbul'da Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda belirli yerlerde kurban pazarı kurulacak. Vatandaşlar, kurbanlarını satın almak için belirlenen kurban pazarlarına gitmeye başladı. Peki, 2024 İstanbul kurban pazarı yerleri belli oldu mu? Kurban pazarları nerelerde kuruldu? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...