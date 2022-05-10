AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri 2022: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi

2022 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi ile ilgili aramalar iyice arttı. Sınavlara kısa bir süre kala sınavlara katılım gösterecek binlerce öğrenci; AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman ve sınav giriş belgesi yayınlandı mı sorularının yanıtını araştırıyor. İşte konuya dair tüm detaylar...

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ 2022

SINAV TARİHLERİ

Sınav Türü - Sınav Tarihleri

Güz Dönemi Ara Sınavı: 27- 28 Kasım 2021 11 Ekim'den itibaren 7 hafta

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 08- 09 Ocak 2022 29 Kasım'dan itibaren 6 hafta

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022 18 Şubat'tan itibaren 6 hafta

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022 04 Nisan'dan itibaren 7 hafta

Yaz Okulu Sınavı: 13 Ağustos 2022 27 Haziran'dan itibaren 7 hafta

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2022?

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF SINAVA GİRİŞ BELGELERİ

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

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AÖF SINAV GİRŞİ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Söz konusu belge yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖF bahar dönemi final sınavlarının yüz yüze uygulanması bekleniyor. Sınav ile ilgili fakülteden açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.