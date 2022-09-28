Terörist Sabah Oğur MİT’in nokta operasyonu ile artık etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Mersin'deki saldırının ardından Halep'te PKK'ya ağır bir darbe daha indirdi. PKK/KCK Başkanlık Konseyi'ne bağlı sözde Komalen Ciwan Koordinasyonu diye adlandırılan Gençlik Topluluğu'nun yönetiminde yer alan, aynı zamanda Ateşin Çocukları İnisiyatifi sorumlularından olan ve İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde Kırmızı Kategoride bulunan Şilan Emgihan kod adlı Sabah Oğur, Suriye Halep'te etkisiz hale getirildi.

Terörist Sabah Oğur'un Suriye’ye geçinde harekete geçildi

Sürdürülen çalışmalar neticesinde Türkiye, Irak ve Suriye alanlarında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve eylemlerde yer alan, ayrıca örgütün Türkiye'deki şehir yapılanmalarından olan Ateşin Çocukları İnisiyatifi Yapılanması'nda sorumlu düzeyde çalışmalar yürüterek örgüte yeni kadrolar kazandıran, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde Kırmızı Kategoride bulunan Şilan Emgihan kod adlı Sabah Oğur'un Irak alanından Suriye alanına geçtiği tespit edildi.

Terörist Sabah Oğur nasıl etkisiz hale getirildi?

Sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde Sabah Oğur'un tam konumunun Halep Şeyh Maksut olduğunun belirlenmesi sonrasında özel bir ekip tarafından operasyonel çalışma yapıldı. MİT'in yaptığı başarılı saha operasyonuyla terörist Halep'te etkisiz hale getirildi. Teröristin son dönemde sözde Suriye Rojova 3'lü koordinasyon üyesi olduğu ve birçok eylemin talimatı veren Oğur'un PKK/KCK-PYD/YPG üyesi kardeşi Zahra Oğur'un da 2010'da etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

REKLAM