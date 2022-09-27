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Mersin’de Polisevine saldıran terörist bakın kim çıktı!

Son dakika haberine göre, Mersin'de gece yarısı polisevine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polisimiz şehit olurken, 1 polisimiz de yaralandı. Polisevine düzenlenen hain saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin kimliğinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu tespit edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mersin’de Polisevine saldıranın kimliği belli oldu mu? Polisevinde saldıran terörist kim, adı ne, nereli?
Mezitli Polisevine saldıran terörist Dilşah Ercan

İçişleri Bakanlığı'nca, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristlerden birinin 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan olduğunun belirlendiğini açıklandı.

Polisevine saldıran teröristin adı: Dilşah Ercan

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Mersin Mezitli ilçesindeki polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunulduğu hatırlatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Kimlik belirleme çalışmaları sonucunda teröristlerden birinin 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan olduğunun belirlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollerde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi" denildi.

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