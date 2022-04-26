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Özgün Ramazan bayramı arefesinde oruç tutulacak mı? Orucun son günü ne zaman?
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Ramazan bayramı arefesinde oruç tutulacak mı? Orucun son günü ne zaman?

Ramazan'ın son günü arefe için hazırlıklara başlandı. Ramazan boyunca oruç tutan müslümanlar "arefe günü oruç tutulur mu" sorusunun yanıtını da merak ediyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının son günü olan arefe günü 1 Mayıs Pazar günü olacak. Peki, 2022 Ramazan ayı arefesinde oruç tutulacak mı? Arefe günü oruç tutulur mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arefe günü oruç tutulur mu? 2022 Ramazan bayramı arefesi zaman?
Arefe günü oruç tutmak

Arefe, Kurban bayramından bir gün öncesine mahsus olan arefe tabiri, Türkçe’de ramazan bayramından bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. 2022 Ramazna ayı arefe günü ne zaman? Arefe gününde oruç tutulacak mı?

2022 RAMAZAN AYI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü oruç tutulur mu sorusuna yanıt arayanlar için, Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet’in konuya ilişkin açıklaması şöyle: Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir.

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