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Özgün Bayramda toplu taşıma araçları ve köprü geçişlerinin ücretsiz olması kararı Resmi Gazetede yayınlandı
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Bayramda toplu taşıma araçları ve köprü geçişlerinin ücretsiz olması kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

Ramazan bayramına kısa bir süre kaldı. 2 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan bayramı bu yıl hafta sonu ile birleşiyor. Arefe günü ve bayram süresince toplu taşıma araçlarının ve köprülerinin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, İETT otobüsleri, metrobüs, metro, Başkentray, Marmaray ve İZBAN gibi toplu taşıma araçları ve köprüler bayramda ücretsiz mi olacak? İşte konuya ilişkin yayınlanan Resmi Gazete kararı haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan bayramında İETT, Marmaray, otobüsler ve köprü geçişleri ücretsiz mi?
Marmaray

Ramazan bayramında toplu taşıma araçları ve köprülerin ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merak kazandı. Geçtiğimiz 23 Nisan'da ve Kurban bayramı boyunca toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vermişti. 2022 Ramazan bayramında da toplu taşıma araçları ve köprü geçişleri ile ilgili Resmi Gazete'de karar yayınlandı.

RAMAZAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK MI?

RAMAZAN Bayramı'nda otoyol, köprü ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması ile ilgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz hizmet verecek. (DHA

BAYRAMDA İETT, METRO, METROBÜS, VAPUR, MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

2022 yılında henüz otobüslerin ücretsiz olacağına dair resmi bir açıklama gelmese de geçtiğimiz bayramlara bakıldığında bu Ramazan Bayramı'nda da toplu taşıma araçlarının bedava olacağı öngörülüyor. Öte yandan konuya ilişkin yetkililerden bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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