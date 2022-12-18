Özgün ÖZET | Arsenal - Juventus 0-2
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ÖZET | Arsenal - Juventus: 0-2

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Arsenal ile Juventus karşı karşıya geldi. Granit Xhaka’nın kendi kalesine attığı gol ile Juventus 0-1 öne geçti. Juventus’da skoru belirleyen golü 90+1’de Rob Holding’den geldi. Maç sonucu Arsenal - Juventus: 0-2.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arsenal-Juventus maç özeti, golleri izle
Arsenal Juventus maç sonucu

Arsenal, pek çok şans yakalamasına rağmen Cumartesi günkü Emirates Stadyumu'ndaki sezon ortası hazırlık maçında Juventus'a 2-0 yenildi. Granit Xhaka'nın kendi kalesine attığı gol ve Samuel Iling-Junior'un vuruşu, karşılaşmayı domine etmemize rağmen İtalyan tarafı için zaferi kaptı.

Arsenal Juventus hazırlık maçı
Arsenal Juventus hazırlık maçı

Arsenal kadrosu

Turner; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Partey, Xhaka; Nelson, Odegaard, Vieira; Nketiah

Juventus kadrosu

Perin; Riccio, Rugani, Gatti; Barbieri, Locatelli, Fagioli, Miretti, Iling Junior; Cerri, Kean

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