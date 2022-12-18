Özgün Bugün hangi maçlar var? 19 Aralık Pazartesi günün maçları
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Bugün hangi maçlar var? 19 Aralık Pazartesi günün maçları

2022 FIFA Dünya Kupası sona erdi. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı. Organizasyon kapsamında şampiyon Arjantin olurken, ikinci Fransa, üçüncü Hırvatistan ve dördüncü ise Fas oldu. Dünya Kupası maçlarının bitmesiyle birlikte Spor Toto Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları futbolseverlerin yakından takip ettiği konulardan. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 19 Aralık maç programı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 19 Aralık 2022 maçları
Bugün kimin maçı var maç saat kaçta?

Günün maç programı futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, maçların tamamlanmasıyla birlikte günün maç takvimini merak ediyor. Futbol tutkunları “Hangi maç hangi kanalda? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Süper Lig ekiplerinin maçları hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? sorularına yanıt arıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var? (19 Aralık 2022 Pazartesi maç programı)

  • 15:00 Qabala – Karabağ Azerbaycan Kupası CBC Sport
  • 18:00 Sabah Bakü – Sebail Azerbaycan Kupası CBC Sport
  • 20:00 Adanaspor – Denizlispor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2
  • 21:00 Steaua Bükreş – Botosani Romanya Liga 1 Bilyoner
  • 22:30 Perugia – Venezia İtalya Serie B Bilyoner
  • 23:00 Leganes – Real Zaragoza İspanya La Liga 2 S Sport Plus

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