Bugün hangi maçlar var? 19 Aralık Pazartesi günün maçları

Günün maç programı futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, maçların tamamlanmasıyla birlikte günün maç takvimini merak ediyor. Futbol tutkunları “Hangi maç hangi kanalda? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Süper Lig ekiplerinin maçları hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? sorularına yanıt arıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var? (19 Aralık 2022 Pazartesi maç programı)

15:00 Qabala – Karabağ Azerbaycan Kupası CBC Sport

18:00 Sabah Bakü – Sebail Azerbaycan Kupası CBC Sport

20:00 Adanaspor – Denizlispor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2

21:00 Steaua Bükreş – Botosani Romanya Liga 1 Bilyoner

22:30 Perugia – Venezia İtalya Serie B Bilyoner

23:00 Leganes – Real Zaragoza İspanya La Liga 2 S Sport Plus

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