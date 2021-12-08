Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı ne zaman yapılacak?

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Yeni yıl asgari ücrette son durumun şekil alacağı asgari ücreti belirleme 3. toplantısı ne zaman?

ASGARİ ÜCRET TESPİTİNDE 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısı en son 7 Aralık tarihinde yapıldı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarında ikinci toplantı Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta yapılan ilk toplantıda çalışmalar neticesinde beklentileri açıklamıştı. Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti. Üçüncü toplantı ise 9 Aralık’ta yapılacak.

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2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti.

Katar ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ile ilgili soruya, "Sayın Bakan heyetiyle beraber gerek işçi kesimi gerek işveren kesimiyle bugün, perşembe bu tür görüşmeleri yapacaklar. Görüşmelerle birlikte de bir yere varacaklar. İnşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir' bunları bir görelim." cevabını vermişti.