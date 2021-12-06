Emekli maaşı 2022 ne kadar oldu? SSK- BAĞKUR emekli maaş zam oranı

Memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı, aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. Emekliler 2022 yılında ne kadar maaş alacak? sorusu bugün belli oldu. İşte emekli maaşına yapılan zama ilişkin detaylar...

EMEKLİ MAAŞI 2022 NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını ocak-temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zamlı alıyor. Bu artış bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleştiriliyor.

Yeni yılda yapılacak zam da haziran ile aralık ayı arasındaki altı aylık enflasyon oranı kadar gerçekleşecek. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam da kesinleşecek.

Beş aylık enflasyon verilerine göre SSK, Bağ-Kur emeklileri de yüzde 10.46'lık zammı garantiledi. Bu durumda yaklaşık 10 milyonun üzerinde SSK, Bağ-Kur emeklisi de yüzde 10'un üzerinde bir zam alacak.

REKLAM

Kesin rakam Aralık enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak tarihinde belli olacak.

"Yüzde 30-35 artırma kararı aldık"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'de 2022 bütçe görüşmelerinde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Tüm Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldık. Ayrıca zamları sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarımızı da ekleyerek yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜN Kümülatif artış oranı ne demek? Kümülatif zam ne anlama geliyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ağustos ayında yaptığı açıklamada memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zammı gündeme getirmişti.

REKLAM

Memur sendikalarımızla varmış olduğumuz anlaşmaya göre kamu personelimizin 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %30 ile %35 arasında değişmektedir. Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. pic.twitter.com/fPSaAgtI3l — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) August 24, 2021

Memur maaşlarına ocakta enflasyon farkının üzerine ilave artış yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yetkili konfederasyon Memur Sen ve diğer memur sendikalarıyla anlaşma sağlandığını belirterek, Ocak ayında toplu sözleşmede öngörülenlere ilave olarak bir sosyal refah artışı yapılacağını açıkladı. Bakanlık ayrıca, 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini belirtti.

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 23 Ağustos'ta imzalanmıştı. Toplu sözleşmeyle memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapılmıştı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı oranında artış sağlanacaktı. Ek protokol ile memur maaşlarına sosyal refah amaçlı ilave artış yapılacak.

REKLAM

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bugünkü görüşmenin ardından "Toplu sözleşmeye bir ek protokol olarak tüm kamu görevlilerini içerisine alacak şekilde bir düzenleme gerektiğini her fırsatta dile getirmiştik. Şimdi de Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin'le konuyu tekrar görüştük. Ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde bir ek protokol yapma konusunda da bir mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim" demişti.

EKONOMİ "Aralık ayında kirama ne kadar zam yapılacak?"

2021 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

KÜMÜLATİF NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu üzerinden incelendiği zaman cümle Türk kelimesine karşılık olarak, ‘kümeli’ sözcüğü bizi karşılamaktadır. Yani Türkçe üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin anlamı olarak, ‘kümeli’ şeklinde ifade edilir. Aynı zamanda felsefi açıdan bir bilgi veya kümülatif bilgi biçiminde de ele alınmaktadır.

REKLAM

Genel açıdan tanımına ele almak gerekirse; ‘Birikerek artması yani verilerin birikmesi suretiyle üst üste toplanması’ anlamına geldiğini söylemek mümkün. Elde bulunan herhangi bir verinin birikmesi üzerinden toplanması ile ortaya çıkan durum şeklinde de ifade edilmektedir.