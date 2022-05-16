Özgün ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ATA AÖF final sınavı detayları
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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ATA AÖF final sınavı detayları

Öğrencilerin heyecanla beklediği ATA AÖF sınavı için merak gittikçe artıyor. Her sene Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi dönem sınavları belirli tarihlerde yapılıyor. Öğrenciler ise bu dönem d-final sınavının ne zaman yapılacağını ve sınava giriş belgesinin ne zaman yayımlanacağını oldukça merak ediyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ATA AÖF final sınavı detayları
​ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği ATA AÖF final sınavının ne zaman yapılacağı oldukça merak ediliyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

ATA AÖF sınav belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

  • ATA AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan vize sınavı giriş belgesi 31 Mart Perşembe günü yayımlanmıştı.
  • Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilecekler. Ara (vize) sınav giriş belgesi aynı zamanda AtaMeta uygulaması “Sınav İşlemleri” katından da alınabilecek.

ATA AÖF final sınavı tarihi

ATA AÖF yarıyıl sonu dönem sınavları 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

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