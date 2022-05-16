​ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ATA AÖF final sınavı detayları

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği ATA AÖF final sınavının ne zaman yapılacağı oldukça merak ediliyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
ATA AÖF sınav belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
- ATA AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan vize sınavı giriş belgesi 31 Mart Perşembe günü yayımlanmıştı.
- Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilecekler. Ara (vize) sınav giriş belgesi aynı zamanda AtaMeta uygulaması “Sınav İşlemleri” katından da alınabilecek.
ATA AÖF final sınavı tarihi
ATA AÖF yarıyıl sonu dönem sınavları 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapılacak.