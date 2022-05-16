ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ATA AÖF final sınavı detayları Öğrencilerin heyecanla beklediği ATA AÖF sınavı için merak gittikçe artıyor. Her sene Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi dönem sınavları belirli tarihlerde yapılıyor. Öğrenciler ise bu dönem d-final sınavının ne zaman yapılacağını ve sınava giriş belgesinin ne zaman yayımlanacağını oldukça merak ediyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

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