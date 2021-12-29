ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 25-26 Aralık tarihinde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarını tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, ATA AÖF sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ATA AÖF SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar http://obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NASIL SORGULANIR?

ATA AÖF sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (29 Aralık 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

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