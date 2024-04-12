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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. Banka faiz artışlarına başladığı dönemin ardından ilk kez indirim sinyali verdi. Peki Avrupa Merkez Bankası faizi ne zaman indirecek?

09:09 - 12/04/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı
Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası faizleri yine sabit tuttu. Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizi yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te kaldı. Böylece, para politikasına yönelik yılın üçüncü toplantısında, art arda beşinci kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları euro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Avrupa Merkez Bankası, Temmuz 2022'den sonra art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı. Geçen yıl faiz artışlarına devam eden banka, Eylül 2023'teki toplantısında refinansman faizini yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından yapılan toplantılarda değişikliğe gitmedi.

Banka enflasyonun, gıda ve ürün fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle güç kaybetmeye devam ettiğine dikkat çekti. Enflasyona ilişkin temel göstergelerin çoğunda iyileşme olduğuna ve ücret artışının yavaşladığına vurgu yaptı.

Avrupa Merkez Bankası faizi indirecek mi?

Avrupa Merkez Bankası'nın orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefinin yakalanmasında kararlı olduğunun altı çizildi. Temel faiz oranlarının devam eden enflasyonla mücadele sürecine önemli katkı sağlayacak seviyelerde bulunduğuna işaret edildi.


#Avrupa Merkez Bankası
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#Avrupa Merkez Bankası faiz kararı
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