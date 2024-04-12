Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faizleri yine sabit tuttu. Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizi yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te kaldı. Böylece, para politikasına yönelik yılın üçüncü toplantısında, art arda beşinci kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları euro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.