Fahiş fiyata kapatma geliyor

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında, 2023 ve 2024'te toplamda 212 milyon 176 bin TL idari para cezası uygularken, otomotiv ve emlak sektörlerine yönelik düzenlemelere uymayan iki binden fazla firmaya ise 504 milyon TL para cezası kesildi. Bakanlığın otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında 2023'ten bu zamana kadar yaptığı denetimlerde kestiği toplam para cezası tutarı 848 milyon lirayı aştı.