İki milyon insana ulaştık

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan’da 2 milyon 46 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı. Yardımların öncelikli olarak deprem bölgesi ve Filistin'e yapıldığı belirtilirken, TDV'nin her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ettiği vurgulandı. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, bu sene “Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin” temasıyla yapılan Ramazan ayı çalışmaları hakkında bilgi verdi.





DUYARLILIK ARTTI

Turan, Türk milletinin desteğinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek, “Tüm zorluklara rağmen hayırsever milletimiz komşusuna, kardeşine, yetimine sahip çıkmaya devam ediyor. Afetler ve savaşlar milyonlarca insanı mağdur etti ve mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin sayısı arttı, bunun yanında bağış yapan vatandaş-larımızın duyarlılığı da arttı ve veren el ile alan el arasında köprü olduk” diye konuştu. “Bu sene Ramazan yardımlarımızda önceliğimiz yine deprem bölgesi ve kanayan yaramız Filistin oldu” diyen Turan, “Milletimizin emanetlerini ramazan ayını huzurla geçirsinler diye kardeşlerimize ulaştırdık” dedi.





354 MİLYON TL YARDIM

Türk milletinin gönülden paylaştığı emanetlerle Ramazan’ın manevi iklimini dünyanın dört bir yanına taşıma fırsatı bulduklarını ifade eden Turan, şu bilgileri verdi: “2024 yılı Ramazan programımız kapsamında başta deprem bölgesi olmak üzere yurt içinde 1003 şubemizin aracılığıyla 81 ilde ve tüm ilçelerimizde 6 bin gıda paketi, 85 bin 190 alışveriş yardım kartı, 23 bin 640 bayramlık kıyafet hediye ederek yaklaşık 1 milyon kardeşimize yardım ulaştırdık. Yurt dışında ise 76 ülke 368 bölgede 154 bin 417 gıda paketi, 279 bin 850 iftar-kumanya paketi ve 15 bin 300 bayramlık kıyafet dağıtarak 1 milyondan fazla mazlumun hayatına dokunduk. Ramazan programımız kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplamda 2 milyon 46 bin kardeşimize 354 milyon TL tutarında yardım ulaştırmış olduk.”



