Bandırmaspor - Manisa FK Maç Sonucu: 2-1 (Özeti)

Bandırma 7 Eylül Stadyumu'nda saa 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Eren Özyemişçioğlu yönetti. Bandırma 7 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini Muhammet Taha Şahin (K.K) ve Levent Ayçiçek kaydetti. Konuk ekibin golünü ise Marvin Gakpa attı: 2-1. Bandırmasporlu Kerim Avcı, maçın 89. dakikasında penaltı kaçırdı.
İlk 3 haftayı galibiyetle geçiren Bandırmaspor, son 8 maçında 2 yenilgi ve 6 beraberlik aldı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Bandırma ekibi, teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdı. Spor Toto 1. Lig’de Bandırmaspor’un teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan Mesut Bakkal, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.