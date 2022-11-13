Özgün Bandırmaspor - Manisa FK Maç Sonucu 2-1 (Özeti)
ÖZGÜN HABERLER

Bandırmaspor - Manisa FK Maç Sonucu: 2-1 (Özeti)

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Beyçimento Bandırmaspor sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın gollerini 5. dakikada Muhammet Taha Şahin ve 77. dakikada Levent Ayçiçek kaydetti. Konuk ekibin golünü ise 71 dakikada Marvin Gakpa attı: 2-1.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bandırmaspor Manisa FK: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET VE GOLLER İZLE
Bandırmaspor - Manisa FK maç sonucu: 2-1

Bandırma 7 Eylül Stadyumu'nda saa 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Eren Özyemişçioğlu yönetti. Bandırma 7 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini Muhammet Taha Şahin (K.K) ve Levent Ayçiçek kaydetti. Konuk ekibin golünü ise Marvin Gakpa attı: 2-1. Bandırmasporlu Kerim Avcı, maçın 89. dakikasında penaltı kaçırdı.

İlk 3 haftayı galibiyetle geçiren Bandırmaspor, son 8 maçında 2 yenilgi ve 6 beraberlik aldı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Bandırma ekibi, teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdı. Spor Toto 1. Lig’de Bandırmaspor’un teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan Mesut Bakkal, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.





MAÇ SONUCU | Tuzlaspor 1-2 Samsunspor
ÖZGÜN
MAÇ SONUCU | Tuzlaspor 1-2 Samsunspor

TFF 2. Lig: Vanspor FK 1-0 Kırşehir Futbol Spor Kulübü
ÖZGÜN
TFF 2. Lig: Vanspor FK 1-0 Kırşehir Futbol Spor Kulübü
Teröre karşı ortak ses

Teröre karşı ortak ses

​Patlama sonrası siyasilerden art arda mesajlar.
TFF açıkladı: Maç ertelendi

TFF açıkladı: Maç ertelendi

Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe alındı.
Yine ortalığı karıştırmaya çalıştılar: Ahmet Aziz Nesin, Atilla Taş ve Mehmet Selçuk Adanın patlama sonrası provokatif paylaşımları tepki çekti

​Fuat Oktay'dan Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin açıklama.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Patlamada 6 kişi vefat etti, 53 kişi yaralandı.

Can kaybı ve yaralılar var: Ekipler bölgeye sevk edildi.

Bahçeli: Kimse HDP ile ilgili bize parmak sallayamaz.

​7 bin 4 FETÖ şüphelisi tespit edildi.

​Aleyna yoğun bakımda: Ehliyetsiz sürücü serbest.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.