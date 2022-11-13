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MAÇ SONUCU | Tuzlaspor 1-2 Samsunspor

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor sahasında Yılport Samsunspor'u konuk oldu. Ev sahisi takım 39. dakikada Mata’nın attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk takım eşitliği Douglas Tanque’nin 64. dakikada attığı golle yakaladı. Misafir takımdan eşitliği bozan golü ise 80. dakikada Ali Özbaskıcı’dan geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Tuzlaspor Samsunspor maç sonucu: 1-2
Tuzlaspor 1-2 Samsunspor maç sonucu

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Tuzlaspor, konut ettiği Samsunspor’a 1-2 yenildi.

Ev sahibi Tuzlaspor, ligde oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki 12. maçında deplasmanda Denizlispor'a 4-3 mağlup olan Tuzlaspor, topladığı 12 puanla 13. sırada yer alıyor.

TFF 1. Lig 13. haftasında Tuzlaspor, kendi sahasında Samsunspor'u konuk etti. 15 Temmuz Stadı'nda saat 13.30'da oynanan maçta hakem Reşat Onur Coşkunses görev yaptı.

Ev sahibi Tuzlaspor, ligde oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Denizlispor'a 4-3 mağlup olan Tuzlaspor, topladığı 12 puanla 13. sırada yer alıyor. Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik e 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Samsunspor, topladığı 20 puanla 4. sırada yer alıyor.

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