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Joan Gamper Kupası finalinde Barcelona ve Tottenham karşı karşıya geliyor

Barcelona yeni sezona hazırlık kapsamında Joan Gamper Kupası finalinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’la karşı karşıya gelecek. Barcelona ve Tottenham daha önce tarihlerinde 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2’si Barcelona’nın galibiyetiyle 4’ü beraberlikle sonuçlandı. Nefes kesecek maçta kazanan tarafın kim olacağı ise futbol severler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Barcelona - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi.

12:24 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Barcelona - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Joan Gamper Kupası finalinde Barcelona ve Tottenham karşı karşıya geliyor. Barcelona - Tottenham maç yayın bilgisi ve saatine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BARCELONA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Joan Gamper Kupası finali Barcelona - Tottenham maçı
8 Ağustos Salı günü saat 21.00
’de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.



#Barcelona
#Tottenham
#Joan Gamper Kupası
#final
2 saat önce
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