Barcelona - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Joan Gamper Kupası finalinde Barcelona ve Tottenham karşı karşıya geliyor. Barcelona - Tottenham maç yayın bilgisi ve saatine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BARCELONA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
BARCELONA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Joan Gamper Kupası finali Barcelona - Tottenham maçı
8 Ağustos Salı günü saat 21.00
’de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.
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2 saat önce