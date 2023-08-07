Barcelona - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona ile Real Madrid, Amerika Birleşik Devletleri'nde organize edilen sezon öncesi hazırlık turnuvasında El Clasico'da karşı karşıya geldi. Arda Güler'in forma giyemediği maçta Barcelona, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ousmane Dembele, 85. dakikada Fermin Marin ve 90+1'de Ferran Torres kaydetti.