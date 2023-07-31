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Barcelona - Real Madrid 3-0 (Maç özeti)

Barcelona ile Real Madrid, Amerika Birleşik Devletleri'nde organize edilen sezon öncesi hazırlık turnuvasında El Clasico'da karşı karşıya geldi. Arda Güler'in forma giyemediği maçta Barcelona, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ousmane Dembele, 85. dakikada Fermin Marin ve 90+1'de Ferran Torres kaydetti.

09:38 . 31/07/2023 Monday
Yeni Şafak
Barcelona-Real Madrid: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Barcelona-Real Madrid: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Amerika Birleşik Devletleri'nde organize edilen sezon öncesi hazırlık turnuvasına katılan Barcelona ile Real Madrid, El Clasico'da karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Katalan temsilcisi, 15. dakikada Fransız futbolcusu Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçta son sözü Ferran Torres söyledi

İlk yarı bu skorla sona ererken mücadelenin sonlarına doğru sahneye çıkan Fermin Lopez Martin, Real Madrid karşısında farkı ikiye çıkardı. Maçta son sözü ise 90+1. dakikada Ferran Torres söyledi ve zorlu maçın kazananı Barcelona oldu: 3-0. Real Madrid'de sakatlığı bulunan ve Madrid'e dönen milli futbolcu Arda Güler, müsabakada forma giyemedi.

Barcelona - Real Madrid 3-0 Maç özeti

Barcelona - Real Madrid maç özetini izlemek için
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Barcelona-Real Madrid ilk 11’ler

Real Madrid kadrosu:

Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Tchouameni, Valverde; Bellingham; Joselu, Vinicius Jr

Barcelona kadrosu:

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Garcia, Balde; Kessie, Romeu, De Jong; Dembele, Lewandowski, Fati

#Barcelona
#Real Madrid
#arda güler
#hazırlık maçı
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