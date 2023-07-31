İlk yarı bu skorla sona ererken mücadelenin sonlarına doğru sahneye çıkan Fermin Lopez Martin, Real Madrid karşısında farkı ikiye çıkardı. Maçta son sözü ise 90+1. dakikada Ferran Torres söyledi ve zorlu maçın kazananı Barcelona oldu: 3-0. Real Madrid'de sakatlığı bulunan ve Madrid'e dönen milli futbolcu Arda Güler, müsabakada forma giyemedi.