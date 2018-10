Bedelli askerlik hakkında sıkça sorulan sorular

2018 yılı bedelli askerlik ile ilgili sıkça sorulan soruların yanıtları:

1- BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUMU HANGİ TARİHTEN İTİBAREN YAPABİLİRİM. ÖDEME VE BAŞVURUMU HANGİ TARİHE KADAR TAMAMLAMALIYIM?

BAŞVURULAR KANUN’UN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILABİLECEKTİR. 3 AYLIK BAŞVURU SÜRESİNİN BİTİM TARİHİNE KADAR [03 KASIM 2018 (DAHİL)] BAŞVURU VE ÖDEME İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR.

2- BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN KAÇ YAŞINDAKİLER/KAÇ DOĞUMLULAR FAYDALANABİLİR?

BEDELLİ ASKERLİKTEN 01 OCAK 1994 TARİHİNDEN (BU TARİH DAHİL) ÖNCE DOĞAN YÜKÜMLÜLERDEN İSTEKLİ OLANLAR FAYDALANABİLİR.

3- BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ İÇİN NEREYE MÜRACAAT EDECEĞİM?

YURT İÇİNDEKİLER ASKERLİK ŞUBELERİNE, YURTDIŞINDAKİLER YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNE, TUTUKLU/HÜKÜMLÜ OLANLAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA BAŞVURULARINI YAPABİLECEKTİR. AYRICA YÜKÜMLÜLER E-DEVLET ÜZERİNDEN DE MÜRACAATLARINI YAPABİLECEKTİR. ASKERE SEVK EVRAKINI ASKERLİK ŞUBELERİNDEN VEYA E-DEVLETTEN ALANLAR, SEVK EVRAKINI ALDIKTAN SONRA HASTANEYE SEVK EDİLEREK RAPOR ALANLAR VEYA “ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR” KARARLI RAPOR ALANLAR ASKERLİK ŞUBELERİNE BAŞVURARAK İŞLEMLERİNİ BAŞLATABİLECEKLERDİR.

4- BEDELLİ ASKERLİK KAPSAMINDA NE KADAR ÜCRET ÖDEYECEĞİM?

BAŞVURULARI UYGUN GÖRÜLENLER 15.000 TÜRK LİRASI VEYA KARŞILIĞI KADAR YABANCI ÜLKE PARASINI PEŞİN OLARAK ÖDEYECEKTİR.

5- BEDELLİ ASKERLİK KAPSAMINDA ÖDEYECEĞİM TUTARA TAKSİT YAPILIYOR MU?

BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ İÇİN BELİRLENEN TUTARLAR TEK SEFERDE ÖDENECEK, TAKSİT YAPILMAYACAKTIR.

6- BEDELLİ ASKERLİK KAPSAMINDAKİ ÜCRETİ NEREYE YATIRACAĞIM?

BAŞVURULARI UYGUN GÖRÜLENLER ÖDEMELERİNİ, ASKERLİK ŞUBESİ, YURT DIŞI TEMSİLCİLİK VEYA E-DEVLET ÜZERİNDEN ALACAKLARI “BEDELLİ ASKERLİK ÖDEME BELGESİ”NDE BELİRTİLEN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA AİT HESAPLARDAN BİRİNE YAPACAKLARDIR.

7- ÖDEME YAPTIKTAN SONRA NE YAPMAM GEREKİYOR?

ÖDEME BELGESİNDE BELİRTİLEN HESAPLARDAN BİRİNE 15.000 TL (ONBEŞBİN TÜRK LİRASI) TUTARINDAKİ BEDELİ ÖDEYENLER 3 (ÜÇ) ADET DEKONT ASLINI ASKERLİK ŞUBELERİNE, KONSOLOSLUK/DIŞ TEMSİLCİLİKLERE TESLİM EDECEKLERDİR.

8- BEDELLİ ASKERLİK KAPSAMINDA TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNE TABİ TUTULACAK MIYIM?

YÜKÜMLÜLER 21 (YİRMİ BİR) GÜNLÜK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNE TABİİ TUTULACAKTIR.

9- NE ZAMAN/HANGİ DÖNEMLERDE/NERELERDE TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNE TABİİ TUTULACAĞIM?

ÖDEMESİNİ TAMAMLAYARAK DEKONTLARINI ASKERLİK ŞUBESİNE TESLİM EDEN YÜKÜMLÜLER MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA PLANLANAN TARİHLERDE BELİRLENEN BİRLİKLERDE TEMEL EĞİTİME TABİİ TUTULACAKTIR.

10- TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ SÜRESİ İÇİNDE TAMAMLAMAZSAM NE OLUR?

TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNE BAŞLAYAN VE BELİRTİLEN TARİHLERDE TAMAMLAMAYANLAR ÖDEME YAPMIŞ OLSALAR DAHİ BEDELLİ ASKERLİK KAPSAMINDAN ÇIKARILACAKTIR. BU YÜKÜMLÜLERİN DAHA ÖNCEKİ STATÜLERİNE GÖRE ASKERLİK İŞLEMLERİ SÜRDÜRÜLECEKTİR.

11- TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİ SÜRESİNCE İZİN KULLANABİLECEK MİYİM?

TEMEL EĞİTİM SÜRESİNCE HAFTA SONU/EVCİ DAHİL İZİN KULLANDIRILMAYACAKTIR.

12- MAHKEME KARARIYLA YAŞ DÜZELTMESİ YAPTIRDIM. YENİ YAŞIMA GÖRE KAPSAMA GİRİYORUM. BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANABİLİR MİYİM?

ASKERLİK ÇAĞINA GİRDİKTEN SONRA YAŞ DÜZELTMESİ YAPTIRANLARIN ASKERLİK İŞLEMLERİ, ASKERLİK KANUNU’NUN 81’İNCİ MADDESİ GEREĞİ DÜZELTME YAPTIRILMADAN ÖNCEKİ YAŞLARINA GÖRE YÜRÜTÜLÜR. ANCAK RESMİ HASTANE DOĞUM KAYITLARI DAYANAK GÖSTERİLEREK MAHKEME KARARI İLE ASKERLİK ÇAĞINA GİRDİKTEN SONRA YAPILAN YAŞ DÜZELTMESİ İLE BEDELLİ ASKERLİK YAŞ ŞARTLARINI SAĞLAYANLARIN BAŞVURULARI KABUL EDİLECEKTİR.

13- “ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR” RAPORUM VAR. BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANABİLİR MİYİM?

KANUN’UN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 03 AĞUSTOS 2018 TARİHİNDEN ÖNCE SİLAHALTINA ALINMADAN “ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR” KARARLI RAPOR ALANLAR DA YAŞ ŞARTI ARANMAKSIZIN İSTEKLERİ HALİNDE 15.000 TL BEDELİ İLGİLİ BANKA HESABINA ÖDEYEREK BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN FAYDALANACAKTIR.

14- BEDELLİ ASKERLİĞE MÜRACAAT ETTİM/ÖDEMEMİ YAPTIM. YURTDIŞINA ÇIKABİLİR MİYİM?

BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN FAYDALANAN YÜKÜMLÜLER, MÜRACAAT İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMALARI SONRASINDA SİLAHALTINA ALINACAKLARI CELP DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE BULUNMAK KAYDIYLA YURTDIŞINA ÇIKABİLİRLER.

15- YOKLAMA KAÇAĞI/BAKAYA DURUMUNDAN DOLAYI DAHA ÖNCEDEN ALMIŞ OLDUĞUM PARA CEZAM VAR. CEZAYI ÖDEMEK ZORUNDA MIYIM?

BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN FAYDALANAN YÜKÜMLÜLERİN DAHA ÖNCE HAKLARINDA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI TAHSİL EDİLMEYECEKTİR. HAKLARINDA VARSA SÜRDÜRÜLEN ADLİ TAHKİKATLAR SONLANDIRILACAKTIR.

16- ŞU AN SİLAHALTINDAYIM/FİRARDAYIM/HAVA DEĞİŞİMİNDEYİM/İZİNDEYİM. BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANABİLİR MİYİM?

ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMAKTA OLANLAR VEYA YAPMAKTA İKEN FİRAR EDEN, HAVA DEĞİŞİMİ/İZİN AŞIMINDA VB. OLANLAR BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANAMAYACAKLARDIR.

Askerlik yeri sorgulama için tıkla! T.C. kimlik no ile askerlik sorgulama! Askerlik yeri sorgulama için hemen tıkla. T.C. kimlik no ile askerlik sorgulaması yapabilirsiniz. Vatani görevini yerine getirmek için askerlik yapmak için hazırlanan binlerce vatandaş nerede askerlik yapacağını öğrenmek istiyor. Online olarak askerlik sorgulaması yapılabilmektedir. Yedek Subay ve Erbaş olarak askerlik görevini yapacak olanlar askerlik sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirler. E-devlet sistemi üzerinden askerlik sorgulamanızı kolayca yapabilirsiniz. İşte detaylı açıklamalar.Askerlik yeri sorgulamaiçin tıklayınızASKERLİK SORGULAMA TIKLAASKERLİK CELP DÖNEMLERİ TIKLAŞAFAK HESAPLAMA TIKLAAskerlik sorgulama ve askerlik yeri öğrenme işlemleri artık internet üzerinden yapılabiliyor. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'nın çeşitli birimlerince yapılan çalışmalar neticesinde celp dönemlerinin belirlenmesi ve askerlik sınıflarının hangi dönemlerde askere gidecekleri ve askerliklerinin nereye çıktığı bilgilerine ulaşılabiliyor. Ülkemizde zorunlu askerlik sınıfları bulunmaktadır. Bunlar kısa dönem, uzun dönem doktor asker, öğretmen asker olarak sayılabilir. Kısa dönem askerlik yapabilmek için 4 yıllık üniversite okumak veya iki yıllık üniversiteyi 2 yıllık başka bir bölümle uzatarak 4 yılı tamamlama şekilde kazanılmış bir hak olarak görülmektedir.Bu durumda askerlik görevini ifşa edecek adaylar kısa dönem askerlik uygulamasına tabi tutularak 5 buçuk ay askerlik yapmaktadırlar. Yıl içerisinde 2 dönem halinde alınan kısa dönem askerler çeşitli birimlerde görevlendirilerek askerlik görevlerini yerine getirmektedir. Uzun dönem askerlik ise 2013 yılında yapılan düzenleme ile birlikte 12 aya indirilmiştir. Bu düzenlemeden sonra ilkokul, ortaokul, lise ve ön lisans mezunu olup da askere gitmek isteyen kişiler 12 ay üzerinden askerlik görevlerini yerine getirmektedirler. Bu askerler de yineaskerlik sorgulama ve e devlet asker yeri öğrenme işlemlerini internet üzerinden yapabilmektedirler.ASKERLİK YERİ SORGULAMAAskerlik yeri sorgulama için vatandaşların E-Devlet sistemine giriş yapması yeterli olmaktadır. E-Devlet sisteminde yer alan Milli Savunma Bakanlığı'nın menüsündeki işlemler üzerinden tüm askerlik işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu bakımdan gerek askerlik yeri sorgulama gerekse de adres ve telefon bilgileri gibi detaylara ulaşabilirsiniz. Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.E-devlet üzerinden çıktısı alınan “Askerlik Durum Belgesi" ile tüm resmi işlemler için kamu kurumlarında kullanılabilecek. E-devlet üzerinden alınan bu belgeyi ilgili kurumlar “Askerlik Durum Belgesi Doğrulama Hizmetini" kullanarak vatandaşlık numarası ile barkod numarasını eşleştirerek belge kontrolü yapabilirler. Bu hizmetten askerliğini yapmış ve askerlikle ilişiği kalmayan vatandaşlar faydalanabilirler. Tescil veya benzer askerlikle ilgili işlemler için ise askerlik şubelerinden yapılmaktadır. - See more at: http://www.e-devletsorgula.com...ASKERLİK DURUM BELGESİ SORGULAMAVatandaşların askerlik durumlarını gösteren belge için e devlet girişi sonrasında askerlik durum belgesi sorgulama yapması gerekir. E devlet girişi sonrasında ilgili bakanlık menüsünde yer alan durum belgesi ile birlikte sizler de askerlik durumunuzu görüntüleyebilir ve sonrasında belgeyi indirerek bu belgeyi kullanabilirsiniz. Özellikle kişilerin askerlik durumu ile ilgili bilgi istendiğinde yapılacak olan e devlet girişi ile belirtilen belgeye sahip olmanız yeterli olacaktır. Böylecesizler de askerlik durumunuzu gösterecek ve kanıtlayacak belgeyi temin edebilirsiniz.E devlet girişi konusunda sorun yaşayan vatandaşlar, e devlet girişi sayfasındaki yardım bağlantıları üzerinden gerekli işlemleri yaparak yeniden şifre belirleyebilir ya da mevcut sorunları gidererek tekrar e devlet kapısı için giriş işlemlerini yapabilir. Bu bakımdan sizler de sorunsuz bir şekilde giriş yapabilir ve askerlik konusundaki tüm işlemlerini yerine getirebilirsiniz.E-Devlet şifre işlemleri1- E-Devlet şifresie-devlet şifresi kullanarak, e-devlet sistemi üzerinden işlem yapabilmeniz için, bir e-devlet şifresi almanız gereklidir. Bu durumda, e-devlet şifrenizi herhangi bir PTT şubesine başvuru yaparak temin edebilirsiniz. Başvurduğunuz PTT şubesinde, e-Devlet şifresi alım işlemleri için, sizden 2 TL ücret ve bir takım kişisel bilgileriniz talep edilecektir ve bunların ardından şifrenizi almış olursunuz. e-Devlet şifrenizi temin ettikten sonra, kamu kuruluşları ile ilgili işlerinizi, e-devlet sistemine giriş yaparak ve burada T.C kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi kullanarak yapabilirsiniz.Eğer, mobil imza yöntemi ile e-devlet sistemi üzerinden işlem yapmayı tercih ettiyseniz, yapmanız gerekenler şöyledir;2- Mobil imzaMobil imza, e-devlet tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden, vatandaşlara sunulmaktadır. Fakat mobil imzanın alınması aşamasında, GSM operatörleri tarafından, kullanıcılardan belirli bir miktar ücret talep edilmektedir. Mobil imza, güvenlidir ve elektronik imza görevi üstlenir. Mobil imza aynı zamanda, ıslak imza niteliğinde bir imzadır. Mobil imza ile e-devlet sistemini kullanmak için yapmanız gerekenler; T.C kimlik numaranızı, GSM numaranızı ve GSM türünüzün bilgisini sistemde bulunan ilgili bölümlere doldurmak olacaktır. Böylece e-devlet uygulamasını kullanabilirsiniz.Bir diğer yöntem olan elektronik imzanın özellikleri ise şöyledir;3- Elektronik imzaIslak imzaya eşdeğer olan elektronik imza, sanal ortamda bulunan belgeye aktarılması yolu ile kimlik tespitinde kullanılan bir imza çeşididir. Elektronik imza ile e-devlet uygulamasını kullanmak için sadece, T.C kimlik numaranızı kullanmanız yeterli olacaktır.