Askerlik yeri sorgulama için tıkla! T.C. kimlik no ile askerlik sorgulama!

Askerlik yeri sorgulama için hemen tıkla. T.C. kimlik no ile askerlik sorgulaması yapabilirsiniz. Vatani görevini yerine getirmek için askerlik yapmak için hazırlanan binlerce vatandaş nerede askerlik yapacağını öğrenmek istiyor. Online olarak askerlik sorgulaması yapılabilmektedir. Yedek Subay ve Erbaş olarak askerlik görevini yapacak olanlar askerlik sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirler. E-devlet sistemi üzerinden askerlik sorgulamanızı kolayca yapabilirsiniz. İşte detaylı açıklamalar.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA

ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ TIKLA

ŞAFAK HESAPLAMA TIKLA

Askerlik sorgulama ve askerlik yeri öğrenme işlemleri artık internet üzerinden yapılabiliyor. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'nın çeşitli birimlerince yapılan çalışmalar neticesinde celp dönemlerinin belirlenmesi ve askerlik sınıflarının hangi dönemlerde askere gidecekleri ve askerliklerinin nereye çıktığı bilgilerine ulaşılabiliyor.

Ülkemizde zorunlu askerlik sınıfları bulunmaktadır. Bunlar kısa dönem, uzun dönem doktor asker, öğretmen asker olarak sayılabilir. Kısa dönem askerlik yapabilmek için 4 yıllık üniversite okumak veya iki yıllık üniversiteyi 2 yıllık başka bir bölümle uzatarak 4 yılı tamamlama şekilde kazanılmış bir hak olarak görülmektedir.

Bu durumda askerlik görevini ifşa edecek adaylar kısa dönem askerlik uygulamasına tabi tutularak 5 buçuk ay askerlik yapmaktadırlar. Yıl içerisinde 2 dönem halinde alınan kısa dönem askerler çeşitli birimlerde görevlendirilerek askerlik görevlerini yerine getirmektedir. Uzun dönem askerlik ise 2013 yılında yapılan düzenleme ile birlikte 12 aya indirilmiştir.

Bu düzenlemeden sonra ilkokul, ortaokul, lise ve ön lisans mezunu olup da askere gitmek isteyen kişiler 12 ay üzerinden askerlik görevlerini yerine getirmektedirler. Bu askerler de yineaskerlik sorgulama ve e devlet asker yeri öğrenme işlemlerini internet üzerinden yapabilmektedirler.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA

Askerlik yeri sorgulama için vatandaşların E-Devlet sistemine giriş yapması yeterli olmaktadır. E-Devlet sisteminde yer alan Milli Savunma Bakanlığı'nın menüsündeki işlemler üzerinden tüm askerlik işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu bakımdan gerek askerlik yeri sorgulama gerekse de adres ve telefon bilgileri gibi detaylara ulaşabilirsiniz. Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.



E-devlet üzerinden çıktısı alınan “Askerlik Durum Belgesi" ile tüm resmi işlemler için kamu kurumlarında kullanılabilecek. E-devlet üzerinden alınan bu belgeyi ilgili kurumlar “Askerlik Durum Belgesi Doğrulama Hizmetini" kullanarak vatandaşlık numarası ile barkod numarasını eşleştirerek belge kontrolü yapabilirler. Bu hizmetten askerliğini yapmış ve askerlikle ilişiği kalmayan vatandaşlar faydalanabilirler. Tescil veya benzer askerlikle ilgili işlemler için ise askerlik şubelerinden yapılmaktadır.

ASKERLİK DURUM BELGESİ SORGULAMA

Vatandaşların askerlik durumlarını gösteren belge için e devlet girişi sonrasında askerlik durum belgesi sorgulama yapması gerekir. E devlet girişi sonrasında ilgili bakanlık menüsünde yer alan durum belgesi ile birlikte sizler de askerlik durumunuzu görüntüleyebilir ve sonrasında belgeyi indirerek bu belgeyi kullanabilirsiniz.

Özellikle kişilerin askerlik durumu ile ilgili bilgi istendiğinde yapılacak olan e devlet girişi ile belirtilen belgeye sahip olmanız yeterli olacaktır. Böylecesizler de askerlik durumunuzu gösterecek ve kanıtlayacak belgeyi temin edebilirsiniz.

E devlet girişi konusunda sorun yaşayan vatandaşlar, e devlet girişi sayfasındaki yardım bağlantıları üzerinden gerekli işlemleri yaparak yeniden şifre belirleyebilir ya da mevcut sorunları gidererek tekrar e devlet kapısı için giriş işlemlerini yapabilir. Bu bakımdan sizler de sorunsuz bir şekilde giriş yapabilir ve askerlik konusundaki tüm işlemlerini yerine getirebilirsiniz.

E-Devlet şifre işlemleri

1- E-Devlet şifresi

e-devlet şifresi kullanarak, e-devlet sistemi üzerinden işlem yapabilmeniz için, bir e-devlet şifresi almanız gereklidir. Bu durumda, e-devlet şifrenizi herhangi bir PTT şubesine başvuru yaparak temin edebilirsiniz. Başvurduğunuz PTT şubesinde, e-Devlet şifresi alım işlemleri için, sizden 2 TL ücret ve bir takım kişisel bilgileriniz talep edilecektir ve bunların ardından şifrenizi almış olursunuz. e-Devlet şifrenizi temin ettikten sonra, kamu kuruluşları ile ilgili işlerinizi, e-devlet sistemine giriş yaparak ve burada T.C kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi kullanarak yapabilirsiniz.

Eğer, mobil imza yöntemi ile e-devlet sistemi üzerinden işlem yapmayı tercih ettiyseniz, yapmanız gerekenler şöyledir;

2- Mobil imza

mobil imza, e-devlet tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden, vatandaşlara sunulmaktadır. Fakat mobil imzanın alınması aşamasında, GSM operatörleri tarafından, kullanıcılardan belirli bir miktar ücret talep edilmektedir. Mobil imza, güvenlidir ve elektronik imza görevi üstlenir. Mobil imza aynı zamanda, ıslak imza niteliğinde bir imzadır. Mobil imza ile e-devlet sistemini kullanmak için yapmanız gerekenler; T.C kimlik numaranızı, GSM numaranızı ve GSM türünüzün bilgisini sistemde bulunan ilgili bölümlere doldurmak olacaktır. Böylece e-devlet uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bir diğer yöntem olan elektronik imzanın özellikleri ise şöyledir;



3- Elektronik imza

Islak imzaya eşdeğer olan elektronik imza, sanal ortamda bulunan belgeye aktarılması yolu ile kimlik tespitinde kullanılan bir imza çeşididir. Elektronik imza ile e-devlet uygulamasını kullanmak için sadece, T.C kimlik numaranızı kullanmanız yeterli olacaktır.