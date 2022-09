Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi büyük ses getirecek: Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlayacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Oktay Kaynarca’nın Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sona ermesinden sonra hangi dizide yer alacağı oyuncunun hayranları tarafından merak ediliyordu. Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın yazdığı “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi yakında ATV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki ama Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir Türk

Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlayacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm Fragmanı yayınladı. Ben Bu Cihana Sığmazam fragmanının yayınlanmasıyla birlikte gözler dizinin başlayacağı tarihe çevrildi. Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölüm 20 Eylül Salı akşamı 20.00'de ATV’de olacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde renkli görüntüler oluştu.

Ben Bu Cihana Sığmazam Oyuncu Kadrosu – Ben Bu Cihana Sığmazam Oyuncuları kimler?

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil. Firuze Türk, Ali Seçkiner, Ragıp Savaş, Hakan Karahan ve Kerem Kupacı gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosunda bir hayli ilgi konusu oldu.

Oktay Kaynarca:

Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir Türk kimdir?

Çok genç yaşta İstanbul'un yer altı dünyasında nam salmış bir kabadayıyken, ağabeyinin bir CIA operasyonu sonucu öldürülmesi üzerine intikamının peşine düşmüş bir adam. İntikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu değil, bir an önce alınması gereken bir şey olduğunu düşündüğünden, ağabeyinin katlinin emrini veren CIA Türkiye Direktörü'nü kısa zaman içinde ortadan kaldırır. Yalnız bu eyleminin bir sonucu olur. Ailesini korumak adına kendisinin de öldü gibi gösterilmesine razı gelmek zorunda kalır. İçyüzünü sadece iki kişinin bildiği bu operasyon sonrasında Özbekistan'a gider. Burada da kendine bir düzen kurmakta gecikmez. Babasından, önce ağabeyi Yıldırım Türk'e, ondan sonra da kendisine kalan "Türk Birliği" ülküsünü harekete geçirmek için çalışmalara başlar. Tüm Türkî devletlerden topladığı "Begler Divanı" ile bu doğrultuda çalışmalar yapar. 15 sene boyunca sürdürdüğü bu faaliyet, kimliğinin açığa çıkmasıyla sekteye uğrar çünkü Türkiye'deki ailesi, onun yaşadığı anlaşılınca tehlikeye düşmüştür. Geri dönmek zorunda kalır. Ne döndüğü İstanbul bıraktığı gibidir, ne de ailesi. Üzerine bir de Özbekistan'da kurduğu yeni ailesini de İstanbul'a taşıyınca iki savaşın ortasında kalır. Birinci savaş, düşmanlarıyla vereceği küçük savaştır. İkinci ve büyük olan savaş ise, iki aile arasında kalmanın savaşıdır.

Ben Bu Cihana Sağmazam Leyla Türk karekteri

Ebru Özkan Saban

Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla Türk kimdir?

Cezayir Türk'le evlenmeyi kabul ettiğinde hayatının ne kadar zor geçeceğini bilen ama en başından bunu göze almış yürekli ve asil bir kadın. Ona, kocasının ölüm haberiyle, hamile kaldığının haberini aynı gün aldıran kadere, yerinde bir başkası olsa küser ama o Leyla Türk'tür. Cezayir Türk'ün hayat arkadaşı, yoldaşı, sırdaşı… O yüzden, yaşadıkları süre boyunca Cezayir'den ne öğrendiyse onu yapmaya devam eder: Şükreder ve sabreder. Eşinin yokluğunda, artık kayınvalide değil, düpedüz anne bildiği Gülendam Türk'le birlikte aileyi önce hayatta, sonra ayakta tutmayı başarır. Cezayir'den ona kalan tek yadigar kızlar Suna'yı, babasının yokluğunu aratmadan yetiştirir. Gel gör ki, kader Leyla'nı peşini bırakmaz. Ona yeni bir sınav daha hazırlamıştır. 15 sene sonra, canından daha çok sevdiği ama ölümünü de büyük bir tevekkülle karşıladığı kocası geri dönmüştür! Hayatı boyunca sevdiği tek adamın geri dönmesi, bunca yıl boyunca kandırılmış olmasını belki göz ardı ettirir ama Leyla'yı asıl yıkan Cezayir'le birlikte gelen başka bir ailenin varlığı olacaktır. O kadim sorunun cevabını bulmak artım Leyla'nın yeni sınavıdır: Aşk her şeyi affedebilir mi?

Pelin Akil

Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze Türk kimdir?

İdealist tıp öğrencisi, mezun olup uzmanlığını bitirir bitirmez hayalindeki işe koşar. Bu mesleği seçmesinin tek sebebi, "Sınır Tanımayan Doktorlar"a katılmaktır zaten ve onu da yapar. Tanımadığı sınırlar ve bilmediği coğrafyalarda, hayatı boyunca karşılaşma ihtimali olmayan insanlara yardım elini uzatırken, bir çölün ortasında vahayla karşılaşır. Kızgın kumların üzerindeki çadır hastanesine getirilen yaralının hayatını kurtarırken elbette kafasından onunla evlenmek geçmiyordur ama bu tepeden tırnağa karizma adam iyileştiğinde etkisinden kurtulamaz. Kafaya her koyduğunu yapmasıyla tanınan genç kadın, geçmişinden habersiz olduğu Cezayir Türk'e aşık olur ve sonunda onunla evlenmeyi başarır. Tek bildiği çok mutlu olduğudur. Bilmediği ise, çölde rastlanan vahaların bir yanılsamadan başka bir şey olmadığıdır. Şimdi, her şeyi öğrendikten sonra önünde iki seçenek vardır: Ya, sevdiği adamı her haliyle kabullenmek, ya da kızıyla birlikte çekip gitmek…

Ali Seçkiner Alıcı

Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir?

Kurban baba, Cezayir'in en güvenilir dostlarının başında gelir. Derin ve öz konuşan bir adamdır. Dördü oğlan biri kız beş evladı ile birlikte bir çiftlikte yaşar. Sadakat, cesaret ve onur kendisinin ve ailesinin düsturudur. Cezayir döndükten sonra tüm çocukları Cezayir'in fedaisi olacaklardır. Çocukları: Azamet, Azade, Cafer, Canberk ve Şamil'dir.

Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam Türk karekteri

Işıl Yücesoyy

Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam Türk kimdir?

Evladını kaybeden bir anneyi neyle korkutabilirsiniz? Peki ya iki evladını birden kaybeden bir anneyi? Gülendam Türk'ün yerinden bir başkası olsa, kısa bir zaman dilimi içinde önce kocasını, sonra büyük oğlunu ve sonra da diğer oğlunu kendi elleriyle toprağa verse çektiği acıdan nefes alamaz hale gelirdi belki de. Ne diyelim biz bu duruma? "Allah dağına göre kar verir" mi demeli, yoksa "Allah kimseye taşıyamayacağı bir yük yüklemez" mi? Tepeden tırnağa Allah'a ve ondan gelen her şeye teslim olmuş bir kadındır Gülendam Türk. Öyle olmasa katlanabilir mi bu yaşadıklarına? Bunca olan bitenden sonra onu hayatta tutan şey, hem oğullarından kendisine kalan tek yadigar olan torunu Suna, hem kızı Canan ve hem de kızı kadar çok sevdiği gelini Leyla'nın varlığıdır. Gülendam Hanım, artık sadece onlar için nefes alıp verirken, 15 yıl sonra kader bir anda onun yüzüne gülmeye karar verir. Küçük oğlu Cezayir, geri döner. Tıpkı ölümünü olduğunu gibi bu mucizeyi de alır kabullenir Gülendam. Önü arkası önemli değildir onun için. Bu süre içinde kimin neyi, nasıl yaşadığı da. Önemli olan şey oğullarından birinin ona geri verilmesidir. Madem ki kendisine böyle bir mucize bahşedilmiştir ve onu yetmiş yaşından sonra yeniden güldürebilmiştir hayat, bu mutluluğu kimsenin kendisinden çalmasına bir daha asla izin vermeyecektir.

Ragıp Savaş

Ben Bu Cihana Sığmazam Atakan kimdir?

Teşkilatın başı ve Cezayir'le merhum ağabeyi Yıldırım'ın eski arkadaşıdır. Kanunlara bağlı, milletini seven tam bir görev adamıdır. Cezayir'in dönüşünden sonra araları bozulacaktır. Atakan için kanundan daha büyük güç yoktur. Kanunların dışına çıkan Cezayir bile olsa kimseye toleransı yoktur.

Ben Bu Cihana Sağmazam Dumrul Bey karekteri kim?

Hakan Karahan

Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul Bey kimdir?

Cezayir'in en yakını, sırdaşı ve can dostudur. Hayatı, devletin bekası, mazlumların kurtuluşu için verdiği mücadele ile geçmiştir. Manevi kızı Firuze'nin Cezayir'le evlenmesi sonucu Cezayir'in kayınpederi de olmuştur.

Kerem Kupacı

Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna kimdir?

Cezayir'in kız kardeşi Canan'ın kocası. Dışarıdan dikkat çekmeyen mütevazı bir adam. Asıl mesleği muhasebecilik ancak bir gün Cezayir eniştesi olan bu genç adama, "İnsanların da rakamlardan oluştuğunu söyleyen bir inanış vardır biliyor musun?" diye sorar. "Biliyorum" diye cevaplar Ethem de. "O halde insanlar da tıpkı rakamlar gibi, sanki hiç var olmamışçasına ortadan kaybolabilirler. Değil mi Ethem?" "Evet, Reis tıpkı dediğin gibi kaybolabilirler. Böylece Ethem insanları da silmeyi öğrenir yani ailenin ölü temizleyicisi olur. Tabi bunu Canan asla bilmez ta ki Cezayir'in ölmediği ortaya çıkıp geri dönmesine kadar.

