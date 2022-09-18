Tuğrul Bey Barış Bağcı Alparslan Büyük Selçuklu’da yok mu?

Alparslan Büyük Selçuklu 19 Eylül’den itibaren her pazartesi TRT 1’de izleyiciyle buluşacak. Yeni sezona Seferiye Hatun (Kayra Zabcı), Öke Hatun (Öykü Gürman), Grigor (serhat Tutumluer) gibi isimlerin kadrosuna dahil edilen Alparslan Büyük Selçuku dizisinde Sultan Tuğrul’un (Barış Bağcı) olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu Tuğrul Bey nerede? Barış Bağcı Alparslan Büyük Selçuku dizisinden ayrıldı mı? Barış Bağcı Alparslan Büyük Selçuklu’yu bıraktı mı?

Yapımcılığını Akli Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonuyla hayranlarıyla 19 Eylül Pazartesi akşamı buluşmaya devam edecek. Yeni sezon fragmanlarının yayınlanmasıyla birlikte yeni sezona Serhat Tutumluer, Kayra Zabçı, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman gibi isimlerin katıldığı görülürken, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde gözler Sultan Tuğrul karekteri olan Barış Bağcı’yı aradı.

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Barış Bağcı Alparslan Büyük Selçuklu Tuğrul Bey

Alparslan Büyük Selçuklu Tuğrul Bey’i Barış Bağcı dizinden ayrıldı mı?

'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinde yeni sezonda flaş bir ayrılık yaşandı. Rekortmen dizide Tuğrul Bey karakterini oynayan Barış Bağcı diziye veda eden isimlerden oldu.

Barış Bağcı

Barış Bağcı kimdir?

Barış Bağcı, 27 Mayıs 1975 tarihinde Karaman’da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda yaklaşık 15 yıl kadar görev aldıktan sonra, oyunculuk kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devam etmiştir.

2015-2018 yılları arasında, TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Moğol kumandanı Baycu Noyan karakterini canlandırarak kariyerinde ün kazanmıştır.

2017-2019 yılları arasında Çember adlı polisiye serisinde Başkomiser Barış, 2020-2021 arasında ise Masumlar Apartmanı dizisinde Cüneyt karakterlerini canlandırmıştır.

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Barış Bağcı, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı olan Tuğrul Bey'i oynamıştır.

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