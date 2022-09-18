Özgün Gönül Dağı dizisinde şoke eden ayrılık Gönül Dağından kim ayrılacak?
ÖZGÜN HABERLER

Gönül Dağı dizisinde şoke eden ayrılık: Gönül Dağın'dan kim ayrılacak?

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümüyle seyirciden bir kez daha tam not aldı. 17 Eylül 2022 reyting sonuçlarına göre Gönül Dağı hem totalde hem AB’de ilk sırada yer aldı. Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali'nin diziden ayrılmıştı. Diziye yeni oyuncular dahil olmaya devam ederken, gönüllere taht kurmuş TRT 1 Gönül Dağı’nda ayrılıklar da söz konusu olmakta. Peki Gönül Dağı’nda kim ayrılacak? Gönül Dağı diziye kim veda edecek?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı dizisinde kim ayrılacak? TRT 1 Gönül Dağı diziye kim veda edecek?
Gönül Dağı

Gönül Dağı dizisi 67. bölüm ile izleyiciyle buluştu. Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı son bölümü 17 Eylül Cumartesi akşamı ekranlara geldi.

Gedelli kasabasının boşaltılmaması için canla başla çalışan Taner'in karşısında bakanlığın gönderdiği mühendis durmaktadır. Taner, mühendis engelini aşıp kasabanın taşınmasını durdurabilecek midir? Evlilik yıldönümleriyle Dilek'in ölüm gününün çakışması, Asuman'ı mutsuz etmektedir. Ramazan'ın bu durumu ortadan kaldırmak için Asuman'a hazırlayacağı sürpriz ne olacak? Dilek'in ölümünden çok fazla etkilenen ve sürekli kendini suçlayan Kenan, Elif'i de kaybetmekten korkmaktadır. Ciritçi Abdullah ile çıktığı yolculuktan sonra Kenan'ın alacağı karar ne olacak? Veysel'in Ankara'ya iş için gitmesinden sonra Cemile belirsiz hastalık belirtileri göstermeye başlar. Hastaneye gidince öğreneceği gerçek ne olacak? soruların cevabını izleyici TRT 1 Gönül Dağı son bölümünde buldu.

Gönül Dağı Meryem
Gönül Dağı Meryem

Gönül Dağı Meryem diziden ayrılacak mı?

Gönül Dağı izleyicileri dizinin ilerleyen bölümlerinde hangi karekterin diziden ayrılacağını da merak ediyor. 3. sezonu ile tekrar TRT ekranlarında seyirci karşına çıkan Gönül Dağı'nda bir ayrılık daha yaşanacak. Senaristler, Gülsim Ali İlhan'ın vedasından sonra, seyircinin izlemek istemediği karakteri senaryodan çıkaracaklar.

Son günlerde gelen tepkilerden sonra dizinin senaristleri harekete geçti. Geçtiğimiz sezon Kahveci Rıfat'ı terk eden ve kadroya geri dönen Meryem seyircilerden tepki alıyor. İddialara göre gelen linçlerden sonra yapım ekibinden yeni bir hamle geldi.

Söylenenlere göre ilerleyen bölümlerde Meryem hikayeden ayrılacak ve kadroya veda edecek. Karakteri canlandıran Sevilay Gültekin konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Sevilay Gültekin kimdir?

1997 yılında dünyaya gelen Sevilay Gültekin, 2022 yılı itibariyle 25 yaşındadır. Gültekin, Dialog Anlatım İletişim'de Profesyonel Oyunculuk Eğitimi aldıktan sonra, Beyti Engin ile Karakter Tasarım Atölyesi'nde de eğitimini tamamlamıştır.

No10 Studios Metin Balekoğlu ile Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan Sevilay Gültekin, aynı zamanda da tiyatro oyuncusudur. Hasan Güngör, menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan Sevilay Gültekin kamera karşısına ilk kez 2018 yılında 'Yeni Gelin' dizisiyle geçmiştir ve ekranlarda yer almaya devam eden Seviley Gültekin, adını Gönül Dağı dizisinde 'Meryem' karakteri ile duyurmayı başarmıştır.

Sevilay Gültekin oynadığı diziler

Gönül Dağı (2021) Meryem

Elimi Bırakma (2019) Genç Sumru

Yeni Gelin (2018)

Gönül Dağı 68. Bölüm ful izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı 17 Eylül Cumartesi günü ekranlara geldi. TRT 1 Gönül Dağı 68. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri; Gönül Dağı 68. Bölümü.

TRT 1 Gönül Dağı son bölüm izlemek için tıklayın

Gönül Dağı Mühendis Aylin'i kim oynuyor? Berfin Kıymaz kimdir?
ÖZGÜN
Gönül Dağı Mühendis Aylin'i kim oynuyor? Berfin Kıymaz kimdir?

25 soruda sosyal konut

25 soruda sosyal konut

Başvuru sayısı iki milyonu aştı: ​2 bin 280 lira taksitle satılacak.
Kaza sonrası ilginç görüntü

Kaza sonrası ilginç görüntü

​TIR içinde sıkışan sürücü telefonla konuşmaya devam etti.
O konutlar buralarda yükselecek

​Boş arazilere ziyaretçi akını.
4 milyon kişi<br>tahliye edilecek

4 milyon kişi
tahliye edilecek

​Japonya için korkutan uyarı: Böylesi hiç yaşanmadı.

​Kocaeli'de paniğe neden olan kaçak.

​Dünya liderlerine seslenecek.

İstanbul'da taksiciye falçatalı saldırı.

​Krallık'ta ayrılık rüzgârları.

​Sömürmeye alışmışlar.

Ruble ile ödeyeceğiz dolar kasada kalacak.

​Peygamber sevgisi küçük yüreklerde

​'Beyaz reform' meyvelerini veriyor.

Sonuçlar 21 Ekim'de.

​Tek derdim ilim yapmaktı.

​Kalbimizin başköşesindeler

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.