Gönül Dağı dizisinde şoke eden ayrılık: Gönül Dağın'dan kim ayrılacak?

Gönül Dağı dizisi 67. bölüm ile izleyiciyle buluştu. Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı son bölümü 17 Eylül Cumartesi akşamı ekranlara geldi.

Gedelli kasabasının boşaltılmaması için canla başla çalışan Taner'in karşısında bakanlığın gönderdiği mühendis durmaktadır. Taner, mühendis engelini aşıp kasabanın taşınmasını durdurabilecek midir? Evlilik yıldönümleriyle Dilek'in ölüm gününün çakışması, Asuman'ı mutsuz etmektedir. Ramazan'ın bu durumu ortadan kaldırmak için Asuman'a hazırlayacağı sürpriz ne olacak? Dilek'in ölümünden çok fazla etkilenen ve sürekli kendini suçlayan Kenan, Elif'i de kaybetmekten korkmaktadır. Ciritçi Abdullah ile çıktığı yolculuktan sonra Kenan'ın alacağı karar ne olacak? Veysel'in Ankara'ya iş için gitmesinden sonra Cemile belirsiz hastalık belirtileri göstermeye başlar. Hastaneye gidince öğreneceği gerçek ne olacak? soruların cevabını izleyici TRT 1 Gönül Dağı son bölümünde buldu.

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Gönül Dağı Meryem

Gönül Dağı Meryem diziden ayrılacak mı?

Gönül Dağı izleyicileri dizinin ilerleyen bölümlerinde hangi karekterin diziden ayrılacağını da merak ediyor. 3. sezonu ile tekrar TRT ekranlarında seyirci karşına çıkan Gönül Dağı'nda bir ayrılık daha yaşanacak. Senaristler, Gülsim Ali İlhan'ın vedasından sonra, seyircinin izlemek istemediği karakteri senaryodan çıkaracaklar.

Son günlerde gelen tepkilerden sonra dizinin senaristleri harekete geçti. Geçtiğimiz sezon Kahveci Rıfat'ı terk eden ve kadroya geri dönen Meryem seyircilerden tepki alıyor. İddialara göre gelen linçlerden sonra yapım ekibinden yeni bir hamle geldi.

Söylenenlere göre ilerleyen bölümlerde Meryem hikayeden ayrılacak ve kadroya veda edecek. Karakteri canlandıran Sevilay Gültekin konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

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Sevilay Gültekin kimdir?

1997 yılında dünyaya gelen Sevilay Gültekin, 2022 yılı itibariyle 25 yaşındadır. Gültekin, Dialog Anlatım İletişim'de Profesyonel Oyunculuk Eğitimi aldıktan sonra, Beyti Engin ile Karakter Tasarım Atölyesi'nde de eğitimini tamamlamıştır.

No10 Studios Metin Balekoğlu ile Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan Sevilay Gültekin, aynı zamanda da tiyatro oyuncusudur. Hasan Güngör, menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan Sevilay Gültekin kamera karşısına ilk kez 2018 yılında 'Yeni Gelin' dizisiyle geçmiştir ve ekranlarda yer almaya devam eden Seviley Gültekin, adını Gönül Dağı dizisinde 'Meryem' karakteri ile duyurmayı başarmıştır.

Sevilay Gültekin oynadığı diziler

Gönül Dağı (2021) Meryem

Elimi Bırakma (2019) Genç Sumru

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Yeni Gelin (2018)

Gönül Dağı 68. Bölüm ful izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı 17 Eylül Cumartesi günü ekranlara geldi. TRT 1 Gönül Dağı 68. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri; Gönül Dağı 68. Bölümü.

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