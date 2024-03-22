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Bitlis’te bugün okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi

Bitlis'te kar kalınlığı merkezde 15 santimetreye ulaştı. 4 köyün yolu kapandı, çığ uyarısı yapıldı. Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde eğitime ara verildi. İşte Bitlis 5 günlük hava durumu.

09:13 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

Bitlis ve çevresinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini artırdı. Kenti beyaza bürüyen kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği belirtilirken, merkezdeki kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Yüksek kesimlerde 35 santimetreyi bulan kar nedeniyle 4 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdür Ümit Kurtkan, kapanan yolların açılması için çalışmalara başladıklarını söyledi. Öte yandan etkili olan sulu kar nedeniyle çığ uyarısı yapıldı. Yetkililer, eğimin fazla olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Bitlis’te okullar tatil mi?

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve karın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, il merkezi ile bağlı köylerdeki resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.



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