Brezilya - Güney Kore son 16 turu maçı ne zaman?

Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore, son 16 turu mücadelesine çıkacak.
Brezilya - Güney Kore çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?
- 5 Aralık Pazartesi günü Stadyum 974'te oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Brezilya - Güney Kore çeyrek final maçı hangi kanalda?
Brezilya - Güney Kore çeyrek final maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.
Brezilya - Güney Kore çeyrek final maçı canlı izle
Brezilya-Güney Kore muhtemel ilk 11
Brezilya:
- Ederson,
- Dani Alves,
- Militao,
- Bremer,
- Alex Telles,
- Fabinho,
- Fred,
- Rodrygo,
- Martinelli,
- Antony,
- Gabriel Jesus
Güney Kore kadrosu:
- 1 Seung-Gyu Kim
- 3 Jin-su Kim
- 15 Moon-Hwan Kim
- 19 Young-Gwon Kim
- 20 Kwon Kyung-Won
- 5 Woo-young Jung
- 6 In-beom Hwang
- 10 Jae-seong Lee
- 18 Kang-in Lee
- 7 Heung-min Son
- 9 Gue-Sung Cho
G Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Brezilya 6 puan ile aynı puana sahip İsviçre'nin önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Güney Kore ise H Grubu'nda oynadığı son maçta Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek puanını 4'e yükseltmiş ve averajla Uruguay'ın önüne geçerek son 16 turu biletini almıştı.
Brezilya - Güney Kore galibi çeyrek finalde kiminle oynayacak?
Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Hırvatistan-Japonya eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. İki takım Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.