Özgün Brezilya - Güney Kore son 16 turu maçı ne zaman?
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Brezilya - Güney Kore son 16 turu maçı ne zaman?

Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore, son 16 turu mücadelesine çıkacak. Peki Brezilya - Güney Kore çeyrek maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Brezilya - Güney Kore maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Dünya Kupası son 16 tur maçı CANLI İZLE
Brezilya - Güney Kore çeyrek final maç tarihi

Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore, son 16 turu mücadelesine çıkacak.

Brezilya - Güney Kore çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

  • 5 Aralık Pazartesi günü Stadyum 974'te oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Brezilya - Güney Kore çeyrek final maçı hangi kanalda?

Brezilya - Güney Kore çeyrek final maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Brezilya - Güney Kore çeyrek final maçı canlı izle

Brezilya-Güney Kore muhtemel ilk 11

Brezilya:

  1. Ederson,
  2. Dani Alves,
  3. Militao,
  4. Bremer,
  5. Alex Telles,
  6. Fabinho,
  7. Fred,
  8. Rodrygo,
  9. Martinelli,
  10. Antony,
  11. Gabriel Jesus

Güney Kore kadrosu:

  1. 1 Seung-Gyu Kim
  2. 3 Jin-su Kim
  3. 15 Moon-Hwan Kim
  4. 19 Young-Gwon Kim
  5. 20 Kwon Kyung-Won
  6. 5 Woo-young Jung
  7. 6 In-beom Hwang
  8. 10 Jae-seong Lee
  9. 18 Kang-in Lee
  10. 7 Heung-min Son
  11. 9 Gue-Sung Cho

G Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Brezilya 6 puan ile aynı puana sahip İsviçre'nin önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Güney Kore ise H Grubu'nda oynadığı son maçta Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek puanını 4'e yükseltmiş ve averajla Uruguay'ın önüne geçerek son 16 turu biletini almıştı.

Brezilya - Güney Kore galibi çeyrek finalde kiminle oynayacak?

Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Hırvatistan-Japonya eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. İki takım Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

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