Brezilya - Güney Kore son 16 turu maçı ne zaman?

Dünya

İngiltere'ye giden uçakta bomba tehdidi

İngiltere'ye giden bir uçak, içinde el yapımı patlayıcı olduğundan şüphelenilmesi üzerine Çekya'da bir havaalanına yönlendirildi. Uçağın Polonya'daki Krakow'dan İngiltere'deki Bristol'e uçtuğu açıklandı. Çekya'daki Prag Havalimanı'nın resmi Twitter hesabı“ 22:50'de yön değiştiren bir uçak, Prague airport Krakow-Bristol rotasına güvenli bir şekilde indi. Yolcuların ve tüm hava trafiğinin güvenliğini sağlamaya yönelik tüm eylemler şu anda Çek polisi tarafından yürütülüyor" mesajı yayınladı.