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İstanbul Valiliği duyurdu: Beşiktaş’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yol güzergahları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul Beşiktaş’ta bazı yollar saat 17.30-19.00 arası trafiğe kapatılacak. Peki Beşiktaş’ta hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte alternatif yol güzergahları

15:08 - 19/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul'da trafiğe kapalı yollar
İstanbul'da trafiğe kapalı yollar

İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Beşiktaş’ta bazı yolların kapatılacağını duyurdu.

Beşiktaş’ta hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydanı Eski Yıldız Caddesi’nin kesişimi, Palangalar Caddesi ve Muallim Naci Caddesi araç trafiğine kapatılacak.

Beşiktaş’ta yollar saat kaça kadar kapalı olacak?

Sürücüler alternatif olarak Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ve Portakal Yokuşunu kullanabilecek.


Arnavutköy'de denetim yapan polis ekibine silahla ateş açıldı

Arnavutköy'de denetim yapan polis ekibine bir araçtan silahla ateş açılırken, polisin karşılık vermesi sonucu vurulan iki şüpheliden biri öldü, diğeri yaralandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapan emniyet ekiplerinin bir araca denetim amacıyla yaklaştığı sırada araçtaki E.K. ve H.Ç. adlı şüphelilerin ekiplere silahla ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, "Emniyet ekiplerinin ateşe karşılık vermesi sonucu söz konusu şahıslar vurulmuştur. Hastaneye sevk edilen şahıslardan E.K. hayatını kaybetmiş, H.Ç'nin ise tedavisi devam etmektedir. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir." denildi. Yapılan araştırma sonucu E.K'nin kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 13, H.Ç'nin ise toplam 6 suç kaydı olduğunun tespit edildiği, tahkikat işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.


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İstanbul Valiliği duyurdu: Beşiktaş’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yol güzergahları