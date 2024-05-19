İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Beşiktaş’ta bazı yolların kapatılacağını duyurdu.
Beşiktaş’ta hangi yollar trafiğe kapatılacak?
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydanı Eski Yıldız Caddesi’nin kesişimi, Palangalar Caddesi ve Muallim Naci Caddesi araç trafiğine kapatılacak.
Beşiktaş’ta yollar saat kaça kadar kapalı olacak?
Sürücüler alternatif olarak Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ve Portakal Yokuşunu kullanabilecek.