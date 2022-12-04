İngiltere – Senegal maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal ile karşılaşacak. Peki Dünya Kupası Son 16 Turu İngiltere-Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İngiltere-Senegal muhtemel 11'ler:

İngiltere - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta?

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 22.00'de başlayacak

İngiltere - Senegal maçı hangi kanalda?

İngiltere - Senegal maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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İngiltere-Senegal muhtemel 11'ler:

İngiltere maç kadrosu:

Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Bellingham, Saka, Rashford, Kane

Senegal maç kadrosu:

Mendy, Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs, Ciss, Gueye, Ndiaye, Loum, Sarr, Dia

B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı. Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle C Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşti.

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İngiltere – Senegal maçı galibi kiminle karşılaşacak?

İki takım, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu turu geçen takım, çeyrek finalde Fransa-Polonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.









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