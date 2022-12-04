İngiltere – Senegal maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal ile karşılaşacak. Peki Dünya Kupası Son 16 Turu İngiltere-Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İngiltere-Senegal muhtemel 11'ler:
İngiltere - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta?
- Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 22.00'de başlayacak
İngiltere - Senegal maçı hangi kanalda?
İngiltere - Senegal maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak.
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İngiltere-Senegal muhtemel 11'ler:
İngiltere maç kadrosu:
- Pickford,
- Walker,
- Stones,
- Maguire,
- Shaw,
- Phillips,
- Rice,
- Bellingham,
- Saka,
- Rashford,
- Kane
Senegal maç kadrosu:
- Mendy,
- Sabaly,
- Koulibaly,
- Diallo,
- Jakobs,
- Ciss,
- Gueye,
- Ndiaye,
- Loum,
- Sarr,
- Dia
B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı. Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle C Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşti.
İngiltere – Senegal maçı galibi kiminle karşılaşacak?
İki takım, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu turu geçen takım, çeyrek finalde Fransa-Polonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.