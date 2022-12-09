Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının; Muğla ve Aydın kıyıları ile Edremit Körfezi'nin; Kocaeli ve Sakarya ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı.

Lodosla birlikte yurdun batısındaki sıcaklık artıyor. Yağmur geçişlerinin de görülebileceği İstanbul'da bugün hava 18 derece. Ancak hafta sonu kuvvetli lodosun etkisiyle sıcaklık daha da artacak. Ankara'daysa ayaz hafifliyor, sıcaklık 13 derece. Havanın kapalı olduğu İzmir'de pazar günü yağmur ve lodos şiddetlenecek. Sıcaklıksa 20 dereceye kadar çıktı. Bursa ve Antalya'da hava bulutlu, sıcaklık 19 derece.

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MARMARA BÖLGESİ HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı ile Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri hafif sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

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A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

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Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

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SAMSUN °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu.

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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

URFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu