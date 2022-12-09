Kamuda çalışan geçici işçilere kadro var mı? Bakan Vedat Bilgin'den geçici işçi açıklaması

Geçici işçiye kadro çalışması ile ilgili son dakika açıklama geldi. 2023 bütçe görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçici işçi düzenlemesinin bittiğini söyleyerek, "Bunun çalışmasını bitirdik ve Yüce Meclis’e sunacağız." dedi.

Geçici işçiler ne zaman kadroya alınacak?

Bakanlığın önündeki sorunlardan birisinin de geçici işçiler meselesi olduğunu vurgulayan Bakan Bilgin, "Bu geçici işçiler meselesi fevkalade önemli bir meseledir. Bu sorunu da çözüyoruz. Çalışmasını bitirdim, inşallah bu ay içerisinde yüce Meclis'e intikal eder." dedi.

Taşerona kadro düzenlemesinde son durum

Geçtiğimiz haftalarda AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" demişti. Bu konuyla ilgili ise henüz yeni bir açıklama gelmedi. Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

Geçici işçiler yeni yılda kadrolu olacak mı?

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Orman Genel Müdürlüğünde 14 bin civarındaki geçici işçinin kadro müjdesi beklediğini belirterek, işçilerin yeni yıla kadrolu girmek istediğini söyledi. Aslan, Orman Genel Müdürlüğünün norm kadro çalışması yaptığını belirterek, "Bu çalışmaya göre teşkilatın 59 bin kişiye ihtiyacı var. Çünkü geçici-mevsimlik işçilerin çalışma koşulları hiçbir yerde yok. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan bu işçilerin, ikili vardiyaya geçmesi lazım. İkili vardiya olunca da ilave işçiye ihtiyaç var. Bu anlamda kurumlara norm kadro yetkisi vererek, kadrolarını belirlemelerine imkan sağlanmalı." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2019'da kamuda geçici işçilerin çalışma süresinin 9 ay 29 güne yükseltildiğini anımsatan Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geride kalan 2 ayın devlet için hiçbir maliyeti söz konusu değil. Boşta kalan iki aylık süreyi de tamamlayıp, 12 ay kadrolu olarak çalışılmasını istiyoruz. Arkadaşlarımız bu yöndeki müjdeyi Sayın Cumhurbaşkanımızdan bekliyor. Kadro müjdesi işçilerimizin moral, motivasyonunu ve verimliliğini artıracaktır. Üyelerimiz yeni yıl tamamlanmadan bir yeni yıl müjdesi bekliyor."

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