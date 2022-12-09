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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Sözleşmeli personele kadro çalışması tamamlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, kadro bekleyen personele müjdeyi verdi. Bilgin; "Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışma tamamlandı." dedi. Peki sözleşmeli personel kadro düzenlemesi kapsamı genişleyecek mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman, hemen mi? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sözleşmeli personel kadro düzenlemesi kapsamı genişleyecek mi?
Sözleşmeli personel kadro düzenlemesinde son durum ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda konuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personelin kadroya alınması konusuna da değindi. Sözleşmeli personel diye tanımladıkları yapının içerisinde 32 türden sözleşmeli personelin bulunduğunu aktaran Bilgin, bunların hepsinin bir disiplin altına alınacağını söyledi.

Sözleşmeli personele kadro çalışmasında son durum ne?

  • Yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın teknik olarak bitirildiğini aktaran Bilgin, "Bu çalışmanın reform niteliğinde olduğunu belirtmek isterim. İrade Meclis'in iradesidir. Katkılarınıza şimdiden teşekkür ederim." diye konuştu. Bakan Bilgin, ellerinde çeşitli uluslararası fonların bulunduğunu, bu fonları sanayide istihdamın artırılması adına işletmelere sunduklarını söyledi.

Geçici işçiler ne zaman kadroya alınacak?

İşletmelere istihdam sağlaması durumunda destek verdiklerini belirten Bilgin, bu çalışmayı doğrudan doğruya sanayide nitelikli iş gücünü yetiştirecek bir proje haline getirdiklerini ifade etti. Bakanlığın önündeki sorunlardan birisinin de geçici işçiler meselesi olduğunu vurgulayan Bakan Bilgin, "Bu geçici işçiler meselesi fevkalade önemli bir meseledir. Bu sorunu da çözüyoruz. Çalışmasını bitirdim, inşallah bu ay içerisinde yüce Meclis'e intikal eder." dedi.

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