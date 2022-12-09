3600 ek gösterme maaşlara ne kadar yansıyacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin bilgiler verdi. 3600 ek gösterge konusunda yasal bir düzenlemeye gidildiğini anımsatan Bilgin, "Başlangıçta 4 meslek grubunu kapsıyordu. Biz onu genişlettik, yaklaşık 6 milyona çıkardık. Bu, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en köklü sosyal düzenlemedir." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Bu düzenlemenin daha fazla genişletilmesine yönelik taleplere değinen Bilgin, "O konuda bizim gündemimizde. Onunla ilgili de bir çalışmayı yapıyoruz. Ümit ediyorum onu da Meclisimize takdim edeceğiz." dedi.

Hemşire, polis, din görevlisi 3600 ek gösterge maaşları

Hemşire, polis, din görevlisi 3600 ek gösterme zamlı maaşları ne kadar?

Memurların ek göstergelerine ilişkin yasal düzenleme de 15 Ocak 2023 itibarıyla memur aylıklarına yansıyacak. Ek göstergenin 3600’e çıkmasıyla, ocak itibarıyla emekli ikramiyelerinde de artış olacak. Ek gösterge düzenlemesi ile hemşire ve din görevlilerinde asgari emekli aylığının 10 bin liranın üzerine, polis memurlarında ise 11 bin lira bandına gelmesi bekleniyor.

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