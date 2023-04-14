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Bugün hangi maçlar var? 14 Nisan 2023 Cuma maç programı

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 73. dakikada Federico Gatti'nin golüyle 1-0 yendi. Sevilla ise Manchester United deplasmanında son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İngiltere temsilcisinin golleri, 14. ve 21. dakikalarda Marcel Sabitzer'den geldi. İspanya ekibi ise 84. dakikada Jesus Navas ve 90+2. dakikada Harry Maguire kendi kalesine golü attı. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 14 Nisan 2023 Cuma maç programı.

09:38 . 14/04/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Juventus, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. Juventus rakibini evinde 1-0' mağlup etmeyi başardı. Manchester United 2-0 öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı ve savunma oyuncularının kendi kalelerine attığı iki golle Sevilla ile 2-2 berabere kaldı. Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise kozlarını paylaştı. Zorlu maçta kazanan çıkmadı, karşılaşma 1-1 tamamlandı. Karşılıklı goller; Florian Wirtz ve Victor Okoh Boniface'ten geldi. İşte 14 Nisan 2023 maç programı.

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? (14 Nisan 2023 maç programı)

  1. 12:45 Newcastle Jets - Macarthur Bulls Avustralya A Ligi Bein Sports 4 Bilyoner TV
  2. 16:30 Zira - Sebail Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  3. 18:00 Haka - Oulu Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
  4. 18:00 KTP - KuPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
  5. 18:30 Dunajska Streda - Podbrezova Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
  6. 19:00 Sibenik - ND Gorica Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
  7. 19:00 Warta - Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
  8. 19:00 Neftçi Bakü - Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  9. 19:30 Greuther Fürth - Jahn Regensburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bilyoner TV Bein Sports 5
  10. 19:30 Hannover 96 - Heidenheim Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
  11. 19:30 Cremonese - Empoli İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  12. 20:00 FC Midtjylland - Aalborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
  13. 20:00 Helsingor - Naestved Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
  14. 20:00 Sonderjyske - Vendsyssel Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
  15. 20:30 Antalyaspor - Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
  16. 20:30
    Galatasaray - Kayserispor
    Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  17. 20:30 SV Ried - WSG Tirol Avusturya Bundesliga Bilyoner TV
  18. 20:30 Schaffhausen - Yverdon İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
  19. 20:30 Neuchatel Xamax - FC Will İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
  20. 21:00 Excelsior - G.A. Eagles Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
  21. 21:00 NAC Breda - Willem II Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
  22. 21:00 Den Bosch - Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
  23. 21:00 Heracles - Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
  24. 21:00 Maastricht - Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
  25. 21:00 Oss - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
  26. 21:00 VVV Venlo - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
  27. 21:00 Zwolle - SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
  28. 21:00 Lommel - Deinze Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
  29. 21:00 Beerschot - Club Brugge U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
  30. 21:15 Koper - ND Gorica Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
  31. 21:15 Thun - FC Aarau İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
  32. 21:30 Schalke 04 - Hertha Berlin Almanya Bundesliga Idman TVBein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
  33. 21:30 Modena - Parma İtalya Serie B Bilyoner TV
  34. 21:30 KGHM Zaglebie - Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
  35. 21:45 Spezia - Lazio İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  36. 21:45 Standard Liege - Charleroi Belçika Pro League Tivibu Spor 2 Bilyoner TV
  37. 21:45 Queen Park - Hamilton İskoçya Championship Bilyoner TV
  38. 21:45 Ross County - Aberdeen İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
  39. 22:00 Rayo Vallecano - Osasuna İspanya La Liga CBC SportS Sport Plus Bilyoner TV
  40. 22:00 Toulouse - Lyon Fransa Ligue 1 Bilyoner TV Bein Sports 5
  41. 22:00 Albacete - Eibar İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
  42. 22:00 Middlesbrough - Norwich City İngiltere Championship Bilyoner TV
  43. 22:15 Famalicao - Guimaraes Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
  44. 22:30 Palestino - Cobresal Şili Primera Ligi Bilyoner TV

UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final ilk maçları tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler, 20 Nisan'daki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

  1. Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya): 1-0
  2. Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya): 2-2
  3. Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-0
  4. Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-1

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