Bugün kimin maçı var?
Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Juventus, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. Juventus rakibini evinde 1-0' mağlup etmeyi başardı. Manchester United 2-0 öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı ve savunma oyuncularının kendi kalelerine attığı iki golle Sevilla ile 2-2 berabere kaldı. Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise kozlarını paylaştı. Zorlu maçta kazanan çıkmadı, karşılaşma 1-1 tamamlandı. Karşılıklı goller; Florian Wirtz ve Victor Okoh Boniface'ten geldi. İşte 14 Nisan 2023 maç programı.
Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? (14 Nisan 2023 maç programı)
- 12:45 Newcastle Jets - Macarthur Bulls Avustralya A Ligi Bein Sports 4 Bilyoner TV
- 16:30 Zira - Sebail Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 18:00 Haka - Oulu Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
- 18:00 KTP - KuPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
- 18:30 Dunajska Streda - Podbrezova Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Sibenik - ND Gorica Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Warta - Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 19:00 Neftçi Bakü - Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 19:30 Greuther Fürth - Jahn Regensburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bilyoner TV Bein Sports 5
- 19:30 Hannover 96 - Heidenheim Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
- 19:30 Cremonese - Empoli İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
- 20:00 FC Midtjylland - Aalborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
- 20:00 Helsingor - Naestved Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 20:00 Sonderjyske - Vendsyssel Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 20:30 Antalyaspor - Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
- 20:30Galatasaray - KayserisporSpor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 20:30 SV Ried - WSG Tirol Avusturya Bundesliga Bilyoner TV
- 20:30 Schaffhausen - Yverdon İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
- 20:30 Neuchatel Xamax - FC Will İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
- 21:00 Excelsior - G.A. Eagles Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 21:00 NAC Breda - Willem II Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 21:00 Den Bosch - Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 21:00 Heracles - Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 21:00 Maastricht - Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 21:00 Oss - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 21:00 VVV Venlo - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 21:00 Zwolle - SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 21:00 Lommel - Deinze Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
- 21:00 Beerschot - Club Brugge U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
- 21:15 Koper - ND Gorica Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
- 21:15 Thun - FC Aarau İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
- 21:30 Schalke 04 - Hertha Berlin Almanya Bundesliga Idman TVBein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
- 21:30 Modena - Parma İtalya Serie B Bilyoner TV
- 21:30 KGHM Zaglebie - Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 21:45 Spezia - Lazio İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
- 21:45 Standard Liege - Charleroi Belçika Pro League Tivibu Spor 2 Bilyoner TV
- 21:45 Queen Park - Hamilton İskoçya Championship Bilyoner TV
- 21:45 Ross County - Aberdeen İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
- 22:00 Rayo Vallecano - Osasuna İspanya La Liga CBC SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 22:00 Toulouse - Lyon Fransa Ligue 1 Bilyoner TV Bein Sports 5
- 22:00 Albacete - Eibar İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
- 22:00 Middlesbrough - Norwich City İngiltere Championship Bilyoner TV
- 22:15 Famalicao - Guimaraes Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
- 22:30 Palestino - Cobresal Şili Primera Ligi Bilyoner TV
UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final ilk maçları tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler, 20 Nisan'daki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
- Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya): 1-0
- Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya): 2-2
- Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-0
- Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-1