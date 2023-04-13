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Canlı Skor, Fikstür, Canlı Maç Sonuçları, Güncel Puan durumu

Canlı skor ile Süper Lig başta olmak üzere İtalya Serie A, La Liga ve İngiltere FA Cup liglerindeki maçların canlı skorlarını, maç sonuçlarını, fikstürünü ve puan durumunu an be an takip edebilirsiniz. Yeni Şafak tarafından hazırlanan ‘Canlı Skor üzerinden takımların iç saha ve deplasman maçlarının yanına tüm maçları bir tıkla görebileceksiniz.

17:51 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Canlı skor, maç sonuçları, güncel puan durumu

Canlı skor, maç sonuçları, güncel puan durumu

Yenişafak canlı skor sayfası ile Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig tüm maçları, basketbol, voleybol maçları ile Spor Toto 1. Lig maçlarına ait tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. Yenişafak Spor’u tıkladığınızda İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga Ligi, İtalya Serie A Ligi, Fransa Ligue 1, İngiltere Şampiyonluk Ligi, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi fikstür, canlı maç sonuçları, güncel puan durumlarına ilişkin bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde görme imkanına sahip olacaksınız.

Ziraat Türkiye Kupası, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Avrupa Futbol Şampiyonası, Dünya Kupası ile Arap ligi takımları ile puan durumu, maç sonuçları, fikstür, transfere haberleri, canlı maç anlatımlar da yine canlı skor uygulaması üzerinden takip edilmekte.

Beşiktaş haberleri: Pozisyonlar, maçlar, goller, penaltılar

Beşiktaş haberleri sayfasında son dakika gelişmelerini transferleri ve tüm
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Fenerbahçe haberleri

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Güncel puan durumu


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