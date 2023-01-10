Özgün Bursada kuvvetli lodos ortalığı savaş alanına çevirdi
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Bursa'da kuvvetli lodos ortalığı savaş alanına çevirdi

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi'nde kuvvetli lodosta bir binanın dış cephe kaplamasından kopan parçalar, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa 5 günlük hava durumu tahmini rapor bilgileri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BURSA HAVA DURUMU: Bursa’da hava nasıl olacak, rüzgar var mı?
Meteoroloji Bursa hava durumu

Bursa'nın İznik ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle bazı araçlar ve binaların çatıları zarar gördü. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Lefke Kapı mevkilerinde de bir bina ve kafeteryanın çatısında zarar oluştu. Eşrefzade Mahallesi'nde bir binanın üzerinden güneş enerjisi panelleri, bir otomobilin üzerine düştü. İznik Belediyesine bağlı ekipler, çatılardan kopan parçaların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Bursa hava durumu
Bursa hava durumu

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. Yarın için Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 12 Ocak 2023 Perşembe Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 13 Ocak 2023 Cuma Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 14 Ocak 2023 Cumartesi Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.

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