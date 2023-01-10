3600 ek gösterge ikramiye farkı ne kadar?

Memur maaş zammı 2023 Ocak ayında yüzde 30 olarak belirlendi. Maaş zammının açıklanmasının ardından gözler 3600 ek göstergenin ne zaman ödeneceğine çevrildi. 3600 ek gösterge ile ek göstergesi 600 puan artırılanlar için 260 TL, 1400 puan artırılanlar için ise 607 TL ilave edilecek. İşte 3600 ek göstergenin ne zaman maaşlara yansıyacağına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı.

3600 ek gösterge ikramiye

3600 ek gösterge ikramiyesi kimler alacak?

3600 Ek Gösterge kapsamında 2022 yılında emekli olan memurlara yönelik olarak yeni düzenleme yapıldı.

2022'de emekli olanlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek. İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.

Ek gösterge düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

Yaklaşık 5.3 milyon memur ve emekli memuru kapsayan ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ek gösterge artışı, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Ek gösterge artışından yararlanan emekliler, şubat ayından itibaren yeni ek gösterge üzerinden emekli aylığı almaya başlayacaklar.

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3600 ek gösterge memur maaşları ne kadar artacak?

Söz konusu düzenleme ile 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat, müdür gibi bazı meslek gruplarında ise 2200 veya 3000’den 3600’e çıkartıldı.

Ek göstergenin daha çok emekli aylıklarını artıran bir fonksiyonu var. Çalışırken ele geçen maaş üzerinde ise sınırlı etkisi bulunuyor. Ek göstergesi 600 puan artan memurların maaşları yaklaşık 190 lira artacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların maaşlarındaki artış 100 lira dolayında olacak. Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkan memurların çalışırken aldıkları maaş ise yaklaşık 180 lira azalacak.

Ek gösterge hesaplaması nasıl yapılır?

Ek gösterge düzenlemesinde en büyük kazancı, ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkartılanlar ile 3000’den 3600’e çıkartılanlar elde edecek. Çünkü ek gösterge düzenlemesi ile esas maaş artışı, tazminat yansıtma oranı (TYO) ile sağlanıyor. Ek gösterge 3600’e çıktığında tazminat yansıtma oranı da yüzde 85’ten yüzde 145’e çıkıyor.

TYO’daki 60 puanlık farkın en yüksek devlet memuru maaşı ile çarpım sonucu kök tutar bulunuyor. Hizmet süresine göre bu kök tutar üzerinden hesaplama yapılıyor. Örneğin, 25 yıl hizmeti bulunanlara kök tutarın yüzde 75’i, 30 yıl hizmeti bulunanlara da yüzde 80’i oranında ödeme yapılıyor. Burada hesaplanan tutarlara, ek göstergesi 600 puan artırılanlar için 260 TL, 1400 puan artırılanlar için ise 607 TL ilave ediliyor. Böylece, emeklinin ek gösterge kapsamında hak ettiği tutar belirleniyor.