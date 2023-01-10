Esnaf destek paketi kredi miktarı ne kadar?

Esnaf destek paket ödemesi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esnaf Destek Paketi ile ilgili, "Bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle 150 milyar liraya çıkarıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar lira esnaf kredisi parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı." dedi.

Esnaf Destek Paketi limiti ne kadar oldu?

Esnaf Destek Paketi ile ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle 150 milyar liraya çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.

"Paraf Troy kartlı esnafımızın hammadde, malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halk Bank'tan Paraf, Troy, Esnaf kredi kartı bulunan esnafımız 3 ay ödemesiz toplam 12 ay vadeli ve yüzde 9,75 gibi düşük faizle taksitlendirme yapabilecek." ifadesini kullandı.

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